Sindicato del LAPD acusa a tres hombres de “intensificación” de incidentes mortales

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles (LAPPL) defendió las acciones de los oficiales involucrados en tres incidentes mortales desde el año nuevo en una carta al Concejo Municipal hoy, acusando a los tres hombres que fueron asesinados de intensificar las situaciones.

Keenan Anderson, Takar Smith y Oscar Leon Sanchez murieron tras encuentros con el LAPD desde el 2 de enero, lo que generó críticas.

Anderson sufrió un paro cardíaco y murió el 3 de enero después de que la policía de Los Ángeles le aplicará un taser y lo encadenara tras un accidente de tráfico. La policía disparó mortalmente a Smith el 2 de enero y a Sánchez el 3 de enero.

Miembros de Black Lives Matters exigen cambios en el Departamento de Policia de Los Ángeles (LAPD), especialmente en la division de accidentes de transito menores.

La carta, enviada por la junta directiva del sindicato que representa a los oficiales de LAPD, afirmaba que los oficiales “participaron en tácticas de distensión que encarnaban las mejores prácticas para intentar establecer una relación, involucrando tranquilamente a los sospechosos para intentar asegurar el cumplimiento y reducir la probabilidad de cualquier uso de la fuerza”.

“Los sospechosos intensificaron cada uno de estos incidentes, no los oficiales que respondieron”, continúa la carta.

La carta respondió a las inquietudes de algunos funcionarios de la ciudad de que los profesionales de la salud mental no fueron llamados a la escena al afirmar que la Unidad de Evaluación Mental de LAPD no habría sido asignada como los primeros en responder a ninguno de los tres incidentes.

El sindicato dijo que ninguno de los incidentes fue una llamada de servicio de “salud mental”, sino "más bien violaciones de la ley que se abordaron".

“Especialmente como exprofesional de la salud, me preocupa profundamente que no se llamara a los expertos en salud mental, incluso cuando había un historial documentado de crisis de salud mental en el pasado”, dijo la alcaldesa Karen Bass en un comunicado después de los incidentes.

La carta también rechazó la propuesta del concejal Marqueece Harris-Dawson de proporcionar una alternativa a la vigilancia para abordar las paradas de tráfico.

“Si me paso un semáforo en rojo, no debería enfrentarme a un trabajador del gobierno con un arma mortal”, dijo Harris-Dawson en una sesión informativa frente al Ayuntamiento a principios de esta semana con familiares de Anderson. “Simplemente no hay razón para ello. Y hay demasiados cuerpos en las tumbas, demasiados seres queridos perdidos para demostrar el punto”.

La carta del sindicato decía que la propuesta de Harris-Dawson era “combinar la aplicación de las leyes de tránsito con la policía que respondía a un accidente de tránsito en el que un sospechoso huía del accidente” y deseaba “legalizar la huida de un accidente automovilístico y eliminar a la policía de hacer cumplir las leyes de tránsito”.