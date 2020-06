Sindicato de la policía llama al alcalde de Los Ángeles ‘inestable’

LOS ÁNGELES (AP) - La indignación por la muerte de George Floyd llegó a la puerta principal del alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti en forma de cientos de manifestantes reunidos fuera de su casa, cantando en voz alta para obtener fondos para el departamento de policía.

Hubo enojo por los toques de queda y el uso de balas de goma por parte de la policía para dispersar a los manifestantes. El alcalde también escuchó llamados a la renuncia del jefe de policía Michel Moore.

Era el tipo de protesta dolorida que el popular alcalde que nació y creció en Los Ángeles rara vez ha visto desde que asumió el cargo hace siete años, y mucho menos en el umbral de su hogar.

Garcetti respondió el miércoles anunciando que la ciudad revertiría abruptamente los planes para aumentar los gastos de LAPD y en su lugar redirigiría $ 250 millones del presupuesto de la ciudad a programas de atención médica, empleos y "curación" dirigidos principalmente a la comunidad negra.

Su decisión tuvo un precio. El sindicato policial de Los Ángeles calificó el viernes a Garcetti como "inestable" y lo acusó de proxenetismo político luego de que se refirió a los "asesinos" en comentarios sobre el cambio de gasto propuesto.

El sindicato vio esa observación dirigida a ellos y advirtió que la reducción en el gasto conduciría a más delitos. El alcalde demócrata "manchó a todos los policías en Los Ángeles y en todo el país al llamarnos asesinos", dijo el miembro de la junta sindical Jamie McBride. Es "ofensivo". Está incorrecto."

Garcetti se refirió al cambio de fondos el jueves en un evento de la iglesia, diciendo que había atraído la atención de otros alcaldes que hablaron sobre hacer lo mismo. "Comienza en algún lugar, y decimos que vamos a ser quienes queremos ser, o vamos a seguir siendo los asesinos que somos", dijo Garcetti.

En una sesión informativa del viernes, el alcalde dijo que el cambio en la financiación "no es un ataque contra ningún oficial de policía", sino que vendría de agencias de todo el gobierno de la ciudad. Dijo que su comentario sobre "asesinos" fue mal entendido, dijo que se refería a la carga colectiva de la sociedad por las injusticias que permanecen en la comunidad negra.

"En conjunto, tenemos la opción de elegir si seremos los que sanamos o si continuaremos siendo los asesinos", dijo. "No tendré esas palabras distorsionadas".

La disputa subrayó los desafíos cambiantes para el alcalde de Los Ángeles, que asumió el cargo en 2013 y prometió tapar los baches y arreglar las aceras, pero ahora ha asumido los roles de pacificador y jefe de consoladores en una ciudad devastada por los disturbios raciales, una inquebrantable crisis de personas sin hogar y consecuencias. del brote de coronavirus en curso.

Un demócrata de dos períodos que una vez tuvo esperanzas de una carrera presidencial en 2020, Garcetti ha visto su mandato reformulado por fuerzas más allá de su control, desde la muerte de Floyd después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis le presionó la rodilla en el cuello, hasta la propagación de un virus que lo incitó a cerrar temporalmente gran parte de la economía de la ciudad.

La vista de soldados de la Guardia Nacional fuertemente armados alineados en los escalones del Ayuntamiento esta semana tuvo un peso simbólico, mientras Garcetti luchaba durante el fin de semana para restablecer el orden en medio de violentas protestas. Los manifestantes enojados pululaban por las calles, los escaparates fueron destrozados y los automóviles quedaron en llamas. Miles fueron arrestados antes de que la relativa calma regresara el martes.

Garcetti, el hijo de 49 años del ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Gil Garcetti, dijo que un "pequeño número" de personas fueron responsables del daño que lo llevó a imponer toques de queda que comenzaron el sábado por la noche y continuaron hasta el jueves por la mañana.

Al comienzo de su primer mandato en 2013, Garcetti habló de pavimentar calles y avivar una economía posterior a la recesión. Esta semana defendía la necesidad de los toques de queda.

El legado de Garcetti se formará en parte por su manejo de la lucha racial y la ira hacia la policía. Hasta ahora, ha respaldado a Moore, quien fue ridiculizado después de equiparar las acciones de aquellos que arrasaron Los Ángeles durante el fin de semana con los oficiales de Minnesota acusados ​​de matar a Floyd. Moore se disculpó rápidamente por su comentario.

Y aunque Garcetti elogia el trabajo de los oficiales, también muestra críticas de que ha escuchado sus llamados a la reforma. Los funcionarios identificarán hasta $ 150 millones para recortar del presupuesto de LAPD de casi $ 2 mil millones.

El recorte pendiente en los fondos de la policía representa una ruptura brusca de los predecesores de Garcetti, incluido Antonio Villaraigosa, quien hizo del aumento del tamaño del departamento una prioridad.

"Hay trabajos mucho más fáciles que ser alcalde de Los Ángeles", dijo Garcetti durante una sesión informativa el martes en la que se escucharon sirenas fuera del Ayuntamiento. "No se inscribe para un trabajo como alcalde si no está dispuesto a no solo tomar el calor, sino escuchar las voces".

Las protestas han disminuido. Pero el brote continuo de virus ha cambiado mucho de lo que era la vida cotidiana en Los Ángeles, mientras que la cojera economía ha dejado un vacío en el presupuesto que probablemente requerirá grandes recortes, incluso en LAPD.

La industria del entretenimiento está paralizada. El Dodger Stadium está oscuro. La famosa cultura de restaurantes de la ciudad está en gran parte inactiva. El desempleo en la región de Los Ángeles se acerca al 20%. El turismo, un motor económico, casi ha desaparecido.

Robert Stern, ex presidente del Centro no partidista de Estudios Gubernamentales en Los Ángeles, dijo que el único año comparable para la ciudad en las últimas décadas que podría recordar sería el malestar de 1968, que fue testigo de las protestas de la guerra de Vietnam, las huelgas de estudiantes hispanos y el asesinato. del candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy en el Ambassador Hotel de Los Ángeles.

Dijo que los efectos de largo alcance de la pandemia y la recesión económica podrían deprimir la demanda de espacio para oficinas, así como hacer que la vida en edificios de gran altura sea menos atractiva, enfriando el renacimiento del centro de la ciudad.

"Es difícil culpar a cualquier funcionario público por esto. Fue mucho más allá de la imaginación de cualquiera ", dijo Stern.

Mientras coqueteaba con una carrera presidencial, Garcetti sostuvo a Los Ángeles como modelo para la nación y describió a los alcaldes como los caballos de batalla del gobierno estadounidense. No hace mucho tiempo que Garcetti dijo que pasó casi todo su tiempo trabajando en el gran problema de la falta de vivienda de la ciudad. Luego, a partir de mediados de marzo, el virus se apoderó, lo que llevó al alcalde a emitir una orden de permanencia en el hogar que permanece vigente.

Mientras busca traer calma a la ciudad, ha sido aplaudido y abucheado.

"Da un paso adelante para escuchar el dolor de las personas. Para tratar de entenderlo y nunca descartarlo, y para tratar de ofrecer más que una voz hacia adelante, pero da un paso adelante ", dijo Garcetti.

“Solo tenemos esperanza y solo nos tenemos el uno al otro”.