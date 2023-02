Sin dinero y sin el auto: compra carro usado pero el negocio no respondió como esperaba

El señor Alonso reconoce que no entendió del todo el contrato que firmó y tras nuestra investigación, descubrimos que el DMV le revocó la licencia a la concesionaria, y que, según sus archivos, el negocio ya estaba fuera de operación cuando el señor Alonso llegó a comprar su carro.

En noviembre del 2021, Alejandro Alonso fue a Select Auto Sales, concesionaria de autos usados en Long Beach, y decidió adquirir un Honda Accord sedan del 2014 que supuestamente costaba $16,500 y dice que el dueño le ofreció un plan de pagos.

“¿Cuánto es la mensualidad? dijo él “son $425”, pero yo le daba $1,200 para terminar rápido”, aeguró Alejandro Alonso quien creyó estar comprando un carro.

El señor Alonso asegura que pagó un total de $16,500, pero, aunque pensó que ya había comprado el vehículo, nunca recibió un documento oficial que lo corroborara.

“Ya fui al DMV, nunca lo puso a mi nombre, nomás los permisos para conducir me dieron, y se vencieron, le pedí más y nada”, dijo Alonso.

El señor Alonso dice que, además, al poco tiempo de llevarse el carro se prendió la luz del tablero y aunque se los llevó de regreso para que lo compusieran, pues la garantía decía que estaba protegido, nunca se lo arreglaron.

“Cinco veces se lo traje y no le quitaba la luz”, dijo.

Fue por eso que dice, decidió devolver el vehículo y pedir un reembolso.

“Hablé con él y le dije ‘¿sabes qué?, te voy a devolver el coche’. ‘Está bien’ me dijo, ‘tráemelo mañana’. Eso fue el 30 de junio cuando yo se lo traje a él”, agregó.

Desafortunadamente el señor Alonso reconoce que ese día no pidió un recibo, y no le entregaron ningún documento. Simplemente dejó el carro y confió en que recibiría un reembolso, pero eso no sucedió. Fue por eso que nos llamó. Cuando fuimos al negocio, estaba cerrado, pero logramos contactar vía telefónica, al señor Daniel Rezaei, gerente de Select Auto, quien nos aseguró que no había violación del contrato, y aunque se negó a mostrarnos documentos, insistió en que le había arrendado y no vendido el vehículo al señor Alonso, quien asegura, indignado, eso no fue lo que entendió.

“¿Se quedó usted sin carro y sin dinero?”, le pregunté al señor Alonso quien respondió: “Sí. Decepcionado, no sé, tristeza, coraje, la verdad”.

Nos comunicamos con el DMV, agencia que regula a vendedores de autos, donde nos confirmaron que Select Auto Sales tiene la licencia revocada desde enero del 2022, y que el negocio supuestamente no está en operación desde agosto del 2021, a pesar de que el señor Alonso asegura que, en noviembre, cuando él fue, la concesionaria estaba abierta y operando.

El señor Alonso ya presentó denuncias ante el DMV y el departamento del consumidor, y su caso está bajo revisión.

Recuerde, si usted va a una concesionaria, asegúrese que tenga licencia. Es muy fácil: vaya a la página dmv.ca.gov y teclee “olsis”, es el sistema de información sobre licencias ocupacionales. y si no encuentra el negocio ahí, no se arriesgue.

“Las personas que creen que han sido víctimas de fraude en un concesionario al comprar un vehículo, pueden presentar una queja electrónicamente en nuestra página del dmv”, dijo Angélica de la Peña, vocera del DMV.

O si lo prefiere, llame al dpto de investigaciones del DMV al teléfono 1 800 777 0133.

Cabe mencionar que intentamos obtener respuesta de Select Auto Sales con respecto al estatus de su licencia, y hasta ahora no nos han contestado.

Antes de hacer un trato por tanto dinero con un negocio, también es recomendable hacer una búsqueda en el sitio del Better business Bureau, bbb.org, es el buró de mejores negocios, Select Auto Sales, por ejemplo, no está acreditada por ellos, tiene una calificación de F y más de una docena de quejas de consumidores.