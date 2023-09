Simi Valley será sede del segundo debate republicano. Esto es todo lo que debes saber

Simi Valley será la sede del segundo debate presidencial republicano, con siete candidatos compitiendo con el favorito, Donald Trump, el expresidente que de nuevo no atenderá el debate.

El debate, que se llevará a cabo en la Librería Presidencial de Ronald Reagan, incluirá al gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente Mike Pence; el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora del las Naciones Unidas, Nikki Hailey; el empresario Vivek Ramaswamy; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Para calificar, los candidatos necesitaron al menos 3% de apoyo en dos encuestas nacionales o 3% en una encuesta nacional además de dos encuestas en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

¿Cómo puedo ver el segundo debate presidencial republicano?

El debate será transmitido el miércoles entre las 6 y 8 p.m. por Fox News y Fox Business Network en inglés, y por Univision en español.

Los televidentes también pueden sintonizar transmisiones en vivo del debate en la plataforma para compartir videos Rumble, así como en el sitio web de la Fundación Ronald Reagan.

Los presentadores de Fox Business Stuart Varney y Dana Perino, e Ilia Calderón de Univision, moderarán.

¿Qué debería saber sobre la Librería Presidencial de Ronald Reagan?

Ubicada en Simi Valley, la librería se encuentra en una propiedad de 300 acres, donde están enterrados el expresidente y su esposa, la primera dama Nancy Reagan. Alberga un museo, así como registros de la administración de Reagan, incluyendo más de 60 millones de páginas de documentos y 1.6 millones de fotografías.

¿Qué está en juego?

Pese a sus problemas legales y controversias, Trump permanece el candidato favorito de los republicanos para enfrentar al presidente Joe Biden en 2024.

Una encuesta nacional de NBC News publicada el domingo mostró que Trump, quien enfrenta la posibilidad de cárcel luego ser formalmente acusado de delitos cuatro veces este año, mantiene una ventaja abrumadora entre los candidatos republicanos. Según la encuesta, el 59% de los votantes de las primarias republicanas favorecen a Trump, seguido por DeSantis en un distante segundo lugar, con un 16%.

DeSantis obtuvo el respaldo de Trump durante su campaña exitosa para gobernador en el 2018. En los años subsecuentes, se volvió en una estrella entre la facción ultraconservadora del Partido Pepublicano, tomando posiciones de extrema derecha en temas como el aborto, las vacunas del COVID-19 y la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, su campaña ha tenido problemas mientras lucha por ganar tracción con el electorado nacional. El expresidente, que alguna vez fue un aliado, desde entonces se ha enfadado con DeSantis y ha atacado con fuerza a su ahora rival presidencial.

Mientras tanto, Pence sigue luchando por conseguir tracción. La encuesta de NBC News encontró que solo el 4% de los encuestados lo tenían como su primera opción para presidente, con los votantes de la base también volviéndose en contra de él luego de que se rehusó a seguir las órdenes de Trump de anular las elecciones de 2020, algo que Pence no tenía el poder de hacer.

La encuesta mostró a Hailey liderando a Pence, con 7% de respondientes indicando que la prefieren a ella como presidente.

Mientras sus rivales se pelean en el escenario del debate, Trump planea dar un discurso en Michigan ante los miembros en huelga de United Auto Workers.

Read this story in English here.