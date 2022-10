Ladrones roban en cinco casas de Simi Valley

Cinco casas en el vecindario de Montaire Estates en Simi Valley fueron atacadas por ladrones el domingo temprano y en dos de esas vivienda se llevaron artículos.

Los oficiales del Departamento de Policía de Simi Valley respondieron a cada una de las cinco casas, todas cerca de Flanagan Drive e Indian Terrace Drive.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los residentes de tres de las casas le dijeron a la policía que dos hombres entraron en sus patios y trataron sin éxito de entrar a sus casas poco después de las 3 a.m.

Los residentes de las otras dos casas dijeron que los ladrones tuvieron éxito y se llevaron algunas de sus pertenencias. La policía no compartió detalles sobre qué artículos fueron robados o cuál podría ser su valor monetario.

Según la policía, uno de los dos presuntos ladrones fue visto por última vez “vestido completamente de negro, una gorra de béisbol roja y una polaina/máscara oscura en el cuello", mientras que el otro “vestia pantalones negros, una sudadera verde, una gorra de béisbol roja, y polaina blanca para el cuello/máscara facial”.

La policía pide que cualquier persona con información llame a la línea de información de detectives del Departamento de Policía de Simi Valley al (805) 583-6984.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.