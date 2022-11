“Era una gran persona”: familia lamenta la muerte de joven madre de Simi Valley

Familiares y amigos lamentan la muerte de Rachel Castillo, la madre de Simi Valley de 25 años que fue encontrada muerta el domingo en el Valle del Antílope.

La policía arrestó a su futuro exmarido, Ali Zarbab.

Ali no solo es su futuro exmarido. También es el padre de sus hijos y profesor de matemáticas.

Se encuentra en la cárcel, fichado por asesinato, mientras la familia de Castillo llora su repentina muerte.

"Rachel era mi bebé", dijo Robyn Castillo, la madre de Rachel.

Castillo le contó a la estación hermana NBC4 sobre su hija menor. Tenía 25 años y era madre de dos hijos, exalumna de UC Santa Cruz y nueva estudiante en Pepperdine.

"Ella acababa de comenzar la escuela para obtener su maestría en psicología clínica para ser terapeuta matrimonial y familiar", dijo Castillo.

El jueves por la noche, supo que sucedió algo horrible cuando la hermana y la compañera de cuarto de su hija entraron a su casa.

“Ella entró a la casa, vio la sangre e inmediatamente me llamó”, dijo Castillo. “Conduje hasta allí lo más rápido que pude y entré a la casa, vi la sangre, e inmediatamente salimos de la casa y esperamos a que llegara la policía”.

Ese desarrollo condujo a una búsqueda de un fin de semana y un descubrimiento devastador el domingo cuando la policía encontró el cuerpo de Castillo en el Valle del Antílope.

“Pasó del caso de una persona desaparecida en ese momento y se convirtió en una investigación de homicidio”, dijo Casey Nicholson de la policía de Simi Valley.

Según su página de Facebook, Ali es un profesor de matemáticas que publicó en su cuenta el sábado un mensaje pidiendo a todos los que sabían algo sobre el paradero de su exesposa que llamaran a la policía.

La familia de Castillo está atónita.

“Realmente no tenía idea. Esto me cegó un poco. Siempre dicen que miren primero al esposo o al exesposo primero y simplemente no podía creerlo y cuando me enteré estaba desconsolada”, dijo Castillo. “Ha estado en nuestras vidas durante varios años. Lo amaba como a un hijo. Lo dejé entrar en nuestra familia, sí, es una circunstancia muy, muy triste”.

Pero ahora, con cierto cierre, la madre de Castillo no quiere insistir en la muerte de su hija. Ella está recordando su impacto.

Una empleada sin fines de lucro, una hija amorosa y una madre dedicada que trabajó incansablemente para ayudar a los demás, lo que hace que los detalles de su muerte sean aún más desgarradores.

“Era simplemente una gran persona y la extrañaremos mucho”, dijo Castillo.

Ali está actualmente en la cárcel. La fianza se fijó en más de $500,000. Se espera que esté en la corte el martes.

