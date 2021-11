Camioneta ocasiona apagón tras chocar contra poste de energía en Silver Lake

Una camioneta se estrelló contra un poste de energía en Silver Lake y estalló en llamas la madrugada del lunes, ocasionando un corte de energía para más de 2.000 personas en el área.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 a.m., rompiendo el poste de energía en la esquina del Bulevar Sunset y la Calle Micheltorena.Bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAPD) apagaron el incendio del vehículo.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el conductor del camión escapó del accidente. En el momento de su declaración, los oficiales de LAPD en el lugar estaban esperando la confirmación de que los cables no estaban activos para poder revisar el automóvil quemado en busca de posibles pasajeros.

Alrededor de 2,500 clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles estaban experimentando un apagón como resultado del accidente, a las 5:30 a.m.

Las autoridades cerraron el Bulevar Sunset en ambas direcciones, desde la Calle Micheltorena y Descanso Drive.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.