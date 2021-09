Sigue bajo el número de vacunación entre los residentes negros y latinos del condado de Los Ángeles

En el día que el estado anunció que el 80% de los residentes ya recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, la directora de la salud del condado de Los Ángeles dijo que ha habido mejoras en las tasas de vacunación en todo el condado, las tasas siguen bajas entre los residentes negros y latinos.

Al 22 de agosto, solo el 50% de los residentes negros en el condado de Los Ángeles habían recibido al menos una dosis, con los porcentajes más bajos entre aquellos entre 12 y 29 años. Los residentes latinos tienen una tasa del 59%, en comparación con el 69% de residentes blancos y el 79% de los asiáticos.

“Los subgrupos donde vemos tasas de vacunación más bajas continúan siendo concentrados enteramente entre los residentes negros y latinos que ya han sufrido mucho durante esta pandemia”, dijo Bárbara Ferrer, la directora de salud pública del condado, a la Junta de Supervisores.

“Aunque estamos agradecidos de ver el pequeño aumento en las tasas de vacunación en todos los subgrupos, existe esta brecha persistente entre los residentes negros y otros grupos étnicos y raciales que permanece incluso cuando los números dentro de estos subgrupos aumentan poco a poco”.

Si bien los aumentos en las tasas de vacunación son una señal positiva, “necesitamos ver ganancias mucho más rápidas para revertir la des proporcionalidad en los casos, hospitalizaciones y muertes donde están tan estrechamente vinculados, al estado de vacunación estado”, dijo.

De todos los residentes elegibles en el condado de 12 años o más, el 65% están completamente vacunados, mientras que el 74% ha recibido al menos una dosis. Ferrer señaló que 91% a 92% de las personas que reciben una primera dosis también reciben su segunda dosis, presagiando una mejora en la tasa de vacunación del condado durante las próximas semanas.

El gobernador Gavin Newsom anunció en Oakland el martes que el 80% de todos los residentes elegibles de California han recibido al menos una dosis, lo que la coloca entre los 10 estados principales a nivel nacional.

Newsom también señaló la necesidad de continuar los esfuerzos para llegar a las comunidades negras y latinas, y a los residentes de bajos ingresos, para mejorar la tasa global de vacunación.

Se han establecido mandatos de vacunación para algunas categorías de trabajadores, sobre todo los trabajadores de la salud en todo el estado y para los maestros en algunos distritos escolares, incluido el Distrito Unificado de Los Ángeles.

La presidenta de supervisores Hilda Solís del condado de Los Ángeles emitió una orden ejecutiva que requiere que todos los empleados del condado deben ser vacunados antes del 1 de octubre.

Durante la discusión de la junta del martes sobre la pandemia y órdenes oficial de salud, la supervisora ​​Kathryn Barger dijo que sigue dudando en imponer mandatos que “dictan a alguien que debe” vacunarse. Pero señaló que las estadísticas muestran que las personas no vacunadas son mucho más susceptibles a la hospitalización y la muerte, y deberían ser suficientes para convencer a las personas de que se vacunen.

“Te lo diré en función de los números de lo que estamos viendo, y tú miras las muertes, y no hay duda en mi mente que la vacuna es un hecho responsable'', dijo. “Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Si no fuera por tu familia, para la comunidad. Espero que esos números literalmente asusten a la gente para que haga lo correcto”, dijo Barger.

Ferrer informó el martes de otras 33 muertes por COVID-19, lo que eleva la cifra acumulada de muertos durante toda la pandemia asciende a 25.284.

Según cifras estatales, hubo 1,699 pacientes positivos por COVID-19 en hospitales del condado, incluidas 448 personas en cuidados intensivos. Eso fue una leve caída desde el lunes, cuando hubo 1,709 personas hospitalizadas con COVID-19, y 452 en la UCI.

La tasa promedio diaria móvil de personas que dan positivo por el virus en el condado de Los Ángeles era del 2.5% hasta el martes, frente al 2.9% de hace una semana.

Ferrer ha atribuido la reciente caída al aumento de las pruebas de detección que se están realizando en escuelas y negocios.

El condado registró 1,938 infecciones adicionales el martes, levantando el número total de casos confirmados en el condado a 1,407,317.

El condado anunció el lunes otro cambio en su evolución de directrices de COVID-19 para participantes y entrenadores de deportes juveniles, incluidos los basados ​​en los programas deportivos de la escuela. Según las reglas publicadas anteriormente, que se establecieron para tomar a partir del miércoles, el condado exigía pruebas de COVID-19 cada semana para todos los jugadores, y personal, independientemente del estado de vacunación.

Las reglas revisadas, sin embargo, eliminan el requisito de prueba semanal para jóvenes completamente vacunados que participen en deportes al aire libre, a menos que haya un caso positivo entre jugadores, entrenadores y / o el personal.

Si hay un caso positivo, se requerirá que todos los jugadores, entrenadores, personal y voluntarios tengan una prueba negativa durante las dos semanas siguientes a la exposición.

Las pruebas semanales seguirán siendo obligatorias para todos los jóvenes, el personal y los entrenadores y voluntarios que no están completamente vacunados y participan en actividades “moderadas” o deportes de interior de “alto” riesgo. Para deportes al aire libre de riesgo “moderado” o “alto”, se requerirán pruebas para todos los jóvenes de 12 años o más, el personal, los entrenadores y voluntarios que no están vacunados.

No se requerirán pruebas semanales para niños menores de 12 años involucrados en deportes al aire libre.

Los funcionarios de salud dijeron que las reglas podrían modificarse aún más en función de disponibilidad de pruebas, y se volverá a evaluar cuando la transmission del virus de la comunidad en general disminuye.