Una mujer en Sierra Madre se sorprendió al descubrir que el interior de su automóvil fue destruido por oseznos.

Dos cachorros de oso lograron entrar, de alguna manera, a su vehiculo de dos puertas en la cuadra 400 de Madre Lane a pesar de que ella cerró el techo corredizo y cerró las puertas.

Aparentemente, estaban tratando de salir usando sus garras.

El video del teléfono celular de los vecinos muestra la presencia de mamá osa llega en el momento que llega la policía.

Los osos logran dispersarse pero el daño ya estaba hecho.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.