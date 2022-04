‘Si nuestra ciudad no nos mantiene seguros, nosotros lo haremos’: grupo secreto pinta cruces peatonales sin aprobación

Si se encuentra cruzando la calle en la esquina de Romaine Street y Serrano Avenue en East Hollywood, es posible que no piense nada en las líneas blancas del cruce peatonal debajo de sus pies.

Pero según la Ciudad de Los Ángeles, el cruce de peatones no debería estar allí.

Un grupo secreto está tomando medidas, pintando los cruces peatonales donde dicen que son necesarios para mantener a las personas seguras mientras cruzan la calle, sin la aprobación de la ciudad, para disgusto del Departamento de Transporte.

Los cruces peatonales creados por "Crosswalk Collective LA" parecen mezclarse con el resto de la ciudad. Pero no procedían de la propia ciudad de Los Ángeles.

El grupo dice que no se detendrán pronto.

La biografía de Twitter del grupo dice: "Hasta que el Ayuntamiento actúe, pintamos los cruces peatonales".

"Me alegro de que esas líneas blancas estén ahí", dijo Edgar Geonenga, un residente preocupado de East Hollywood. Alguien los pintó.

"Creo que he visto a estas personas, probablemente de la comunidad", continuó. "Los he visto y pensé, guau, eso es bueno".

Algunos vecinos atraparon a los pintores en el trabajo, pero le dijeron a NBC4 que quieren permanecer en el anonimato.

NBC4 contactó a Crosswalk Collective LA en Twitter y le dijeron que el grupo tomó medidas después de que fracasaran sus solicitudes de calles más seguras en la ciudad.

“Somos un pequeño grupo de miembros de la comunidad que hemos tratado durante años de solicitar cruces peatonales y otra infraestructura de calles seguras de manera oficial”, dijo el grupo. “En todo momento, nos hemos enfrentado con retrasos, excusas e inacción por parte del gobierno de nuestra ciudad, así como una hostilidad activa hacia los proyectos de calles seguras por parte de los concejales en funciones. Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte de niños en Los Ángeles. "

Así que decidieron empezar a pintar sus propios cruces peatonales.

"Si nuestra ciudad no nos mantendrá a salvo, nosotros nos mantendremos a salvo", dijo Crosswalk Collective LA.

El grupo publicó fotos de antes y después de su proyecto en Romaine y Serrano Avenue. Algunos vecinos están satisfechos con las medidas de seguridad adicionales.

“Creo que deberían tomar más iniciativas para mantener protegidos a sus ciudadanos”, dijo Chanel Jole, otra residente preocupada.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles dice que sí. Agregaron 1,400 nuevos cruces peatonales en toda la ciudad en 2021.

"LADOT trabaja con individuos y grupos comunitarios para instalar o mejorar cientos de tratamientos críticos de seguridad en toda la ciudad, incluidos más de 1400 cruces peatonales en toda la ciudad solo el año pasado", dijo el departamento en un comunicado a NBC4.

"Las alteraciones no autorizadas de la calle son ilegales y están sujetas a remoción inmediata. También quitan recursos limitados de la ciudad de nuestros esfuerzos para instalar tratamientos de seguridad autorizados. LADOT no ha recibido ninguna solicitud de tratamientos de seguridad para esta intersección desde 2017, cuando se solicitó convertir la intersección de una parada de dos sentidos a una de todos los sentidos se instaló rápidamente", dijo el departamento.

"Pedimos a los residentes que deseen ver mejoras de seguridad específicas que hagan solicitudes directamente a la oficina del consejo o a las oficinas de ingeniería de nuestro distrito local".

Pero los residentes no solo están preocupados por una intersección.

"No es solo en esta área en particular", dijo un vecino preocupado, que no quería compartir su nombre. "Si vas a cualquier parte de Los Ángeles, cada vez que vas a cruzar la calle, algunos autos no se detienen".

Según los datos obtenidos por I-Team de NBC4, durante el último año, en la ciudad de Los Ángeles, los atropellos y fugas que causaron lesiones aumentaron un 5%.

Los accidentes mortales de atropello y fuga aumentaron un 12%.

En las cuadras que rodean la comunidad de East Hollywood en cuestión, ha habido 73 accidentes desde enero de 2020.

"[Crosswalk Collective LA] debería [continuar] no solo en esta intersección, sino probablemente en casi toda el área aquí", dijo Geonenga. "Esa es solo mi propia opinión".

Ese es exactamente el plan. Según la página de Twitter del grupo, ya están recibiendo solicitudes para pintar más cruces peatonales en otras partes de Los Ángeles.