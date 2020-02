Si no tiene boleto para el homenaje de Kobe, no llegue al Staples Center

Organizadores de la ceremonia conmemorativa que se celebrará el lunes por la leyenda de los Lakers Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, pidieron a las personas que no tienen boleto para ingresar al Staples Center se mantengan alejadas de la zona.

“Esperamos que todos escuchen el mensaje y se queden en sus oficinas, rodeados de sus amigos, o en casa con su familia o seres queridos, porque será una celebración muy emotiva y queremos que la gente pueda disfrutarla'', dijo Lee Zeidman, presidente del Staples Center.

Zeidman y el jefe del Departamento de policía de Los Ángeles, Michel Moore, de nuevo destacaron que la ceremonia no se transmitirá en ninguna de las pantallas al aire libre en el Staples Center o en la plaza adyacente L.A. Live.

“Éste es, para ser claros, un evento mundial con boletos en este lugar'', informó Moore. “Y lo que eso significa es, si no tienes boleto o credencial, no se te permitirá ingresar. El punto es que no impacten al resto de la comunidad del centro de Los Ángeles al tratar de venir aquí y ser parte de algo de lo que eres parte''.

Moore y Zeidman señalaron que no anticipan los problemas de las personas que intentan “bloquear” el evento o causar una molestia, y ambos dicen que la comunidad ha mostrado el mayor respeto en las semanas posteriores al accidente aéreo que ocurrió el 26 de enero en el que murió Bryant, de 41 años, Gianna, de 13, y otras siete personas.

Zeidman señaló que hasta 350,000 personas visitaron el memorial que creció afuera del Staples Center en los días posteriores al accidente, y sin ningún incidente.

Calles principales, como los bulevares Pico y Olympic, cerca de la arena, permanecerán abiertos, pero las calles más pequeñas en las afueras del Staples Center y el L.A. Live serán bloqueadas y estarán accesible sólo para las personas con boletos.

La ceremonia del lunes comenzará a las 10 a.m. dijo Zeidman, quien no tenía detalles

sobre cuántos boletos fueron comprados por los fanáticos, pero afirmó que se pusieron disponibles 20,000 asientos en la arena. Agregó que las puertas del Staples Center se abrirán a las 8 a.m., e instó a todos los que tienen boleto a estar en sus asientos a las 9:45 a.m.

Zeidman también dijo que no tenía información sobre quién hablará en el homenaje.

“En este momento es una situación muy fluida'', dijo Zeidman. “La familia y los Lakers de Los Ángeles se están acercando a las personas a quienes les gustaría ser parte de esta ceremonia. No tenemos una idea exacta de lo que van a hacer, fuera de lo que ya se sabe, que vamos a tener 20,000 asientos listos para hacer lo que quieran hacer desde un punto de vista de sonido, LED o memorial”.

Los precios de las entradas para el homenaje costaban entre $24.02 y $224. El precio del boleto, junto con la fecha del evento, son todos en reconocimiento de la camiseta de Bryant, el número 24, y el número 2 de Gianna.

Todos los ingresos de la venta de boletos serán donados a la Mamba y Mambacita Sports Foundation.

Los boletos no son transferibles, lo que significa que cualquiera que ingrese a la arena, debe ingresar como quien compró el boleto.