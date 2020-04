Si no ha recibido su cheque de estímulo, quizás aquí encuentre la razón

Algunas personas ya recibieron sus pagos de impacto económico, pero muchos más aún lo están esperando. Telemundo 52 Responde ha recibido una enorme cantidad de preguntas al respecto.

Desde si califican o no para recibir el cheque, hasta si la cuenta bancaria que tiene el IRS se puede cambiar, o si una familia con estatus migratorio mixto recibirá pago, Telemundo 52 explicó cómo puede encontrar las respuestas y tomar los pasos necesarios para asegurarse de que, si califica, le llegue ese dinero.

No saber a ciencia cierta si el dinero del estímulo económico les va a llegar, tiene a muchas personas preocupadas, sobre todo debido a que el IRS pidió a la gente no llamar por teléfono, y cerró sus oficinas al público.

No obstante, en su sitio de internet ofrecen una gran cantidad de respuestas, y están disponibles en español.

Para conseguir lo que busca, entre irs.gov en su buscador, y arriba encontrará la opción para cambiar el idioma, después vaya a donde dice “obtenga alivio tributario por el coronavirus”. Ahí verá el enlace “preguntas frecuentes para “obtener mi pago”. En total hay 32 preguntas y respuestas con los enlaces para tomar pasos si es necesario.

Una de las dudas más comunes de nuestros televidentes es si recibirán el pago tras haber presentado una declaración conjunta con su cónyuge, si sólo uno de los dos tiene número de Seguro Social.

Esa justamente es la pregunta 14 en el sitio del IRS, y la respuesta es que no va a recibir el pago si presentó conjuntamente, aunque si aún no declaró los impuestos de 2019, podría optar por presentar una declaración individual, lo cual lo haría elegible para recibir pago y también por sus dependientes. Otra pregunta común es ¿qué pasa si cambio de domicilio, o de cuenta bancaria? Si no ha presentado su declaración de impuestos del 2019, hágalo y actualice sus datos. Pero si ya lo presentó, se le enviará su pago al domicilio que tenía registrado antes.

Para actualizar su número de cuenta, 29, vaya a la secciön de “obtener mi pago”. Si le indican que ya se procesó, no podrá cambiar la información de su cuenta bancaria, pero de no ser así, aún está a tiempo, siga el enlace. Aal proporcionar su número de Seguro Social, fecha de nacimiento y dirección, tendrá acceso a actualizar sus datos para procesar su pago.

Puede ser tedioso, pero en estos momentos, si usted tiene dudas, su mejor opción es leer detenidamente todas las preguntas y respuestas que ofrece el IRS, que por cierto actualiza su página diariamente. incluyendo el estatus de los pagos.