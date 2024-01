Pide respuestas tras un año del arrollamiento mortal de su hijo por camión de basura en Sherman Oaks

Cada semana durante el último año, Sara Toral visita un monumento lleno de flores y fotografías de su difunto hijo, David Soto-Toral, quien fue atropellado mortalmente hace exactamente un año en un callejón de Sherman Oaks por un camión de servicios sanitarios de la ciudad de Los Ángeles.

“Extraño a mi hijo todos los días”, dijo Sara Toral al I-Team de la estación hermana NBC4. “Cada día es una lucha, pero me obligo a seguir adelante”.

Ella dice que durante un año, la ciudad de Los Ángeles la ha bloqueado, negándose a permitir que el conductor del camión de basura respondiera preguntas sobre el accidente en una declaración jurada.

Toral alega que la ciudad ni siquiera entregó manuales de capacitación básica ni procedimientos de seguridad para los conductores de camiones de saneamiento.

“Creo que tengo derecho a saber todo sobre ese día”, dijo Toral. “Tengo derecho a obtener respuestas y, por alguna razón, la ciudad se está frenando”.

En una fría mañana del 25 de enero de 2023, testigos presenciales le dijeron al I-Team que David Soto-Toral, de 35 años, estaba sentado envuelto en mantas en el suelo de un callejón detrás de un edificio de apartamentos cerca del Bulevar Burbank y la Avenida Noble en Sherman Oaks.

Su madre dice que había estado luchando contra la adicción a los analgésicos desde una serie de accidentes graves mientras andaba en patineta, y que esa mañana estaba recuperándose de un episodio de drogas.

“Pudimos ver claramente que es una persona... que se mantiene abrigada con mantas a su alrededor”, dijeron al I-Team dos vecinos que pidieron no ser identificados.

En marzo de 2023, Sara Toral presentó una demanda por muerte por negligencia contra la ciudad de Los Ángeles, que ésta negó. Tres meses después, la afligida madre presentó una demanda por muerte por negligencia contra la ciudad y el conductor del camión de basura.

Según Toral y su abogado, las cámaras montadas en el camión de la basura, y proporcionadas al I-Team, muestran al conductor dando marcha atrás sobre David, matándolo.

“El accidente dejó a mi hijo irreconocible. Ni siquiera pude enterrarlo en un ataúd abierto”, dijo Sara Toral.

El abogado de Toral, Bob Brennan, le dijo al I-Team que ha estado tratando de obtener una declaración del conductor para descubrir cómo y por qué retrocedió ante David Soto-Toral, pero la oficina del fiscal de la ciudad ha dicho que el conductor "no responderá preguntas en la declaración... Hay una investigación criminal activa".

Esa explicación entra en conflicto con lo que la policía de Los Ángeles, que investigó el accidente y al conductor, le ha dicho al I-Team durante casi un año.

En febrero de 2023, la policía de Los Ángeles le dijo al I-Team que “el conductor (empleado de la ciudad) fue entrevistado por detectives... No se prevén cargos penales”.

Esta semana, la policía de Los Ángeles le dijo al I-Team que "no tiene una investigación en curso" sobre el accidente.

“Hemos estado esperando meses para intentar obtener su declaración [del conductor] para intentar obtener respuestas sobre lo que pasó esa mañana”, dijo el abogado de Toral. “En este momento, básicamente, la ciudad no nos está dando nada sobre lo que pasó esa mañana. Que no nos den información alguna no es razonable”.

Sara Toral dice que está dispuesta a ir a juicio con la ciudad, si eso es lo que hace falta para descubrir qué sucedió realmente en ese callejón de Sherman Oaks la mañana del 25 de enero de 2023.

“Quiero saber por qué ocurrió este accidente. Quiero saberlo todo. Creo que eso es lo que necesito para comenzar a sanar de alguna manera”, dijo Toral.

El I-Team pidió a la oficina del Fiscal de la Ciudad que hablara sobre el caso, pero se negó por correo electrónico, diciendo que no “comenta sobre litigios pendientes”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.