Buscan a hombre tras ataque aleatorio a dos mujeres en Sherman Oaks

Inquietantes imágenes de vigilancia de Sherman Oaks muestran el momento en que un hombre derribó a una mujer en un ataque aleatorio, y a una segunda mujer que fue agredida el mismo día cree que también puede ser víctima del agresor.

La policía dijo que uno de los ataques ocurrió el jueves, alrededor de las 2:30 p.m., afuera de un restaurante de sushi cerca de la intersección de los bulevares Van Nuys y Ventura. En ese asalto, la víctima salía de su auto cuando el atacante se acercó y luego la golpeó.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Este tipo vino muy rápido hacia mí”, dijo la víctima, que pidió no ser identificada por temor a su seguridad. “Me empujó por detrás, como muy bruscamente. Rodé un par de veces, caí de cabeza, como de manos, de rodillas y luego empezó a caminar muy rápido”.

Una de las dos mujeres que fueron víctimas de una brutal agresión en el área de Venice nos ofrece su dramático testimonio.

Ese mismo día, otra mujer resultó herida en otro ataque aleatorio. La ubicación y el momento del segundo asalto no están claros, pero las imágenes de vigilancia capturaron ese ataque.

“Cuando me acerqué a él, me alejé de él, dejando espacio entre nosotros”, dijo la segunda víctima. Ella también deseaba permanecer en el anonimato como medida de precaución. “Terminó golpeándome en un lado de la cabeza. No me caí pero estaba viendo estrellas. Me dolió mucho. Me puse de pie y él venía hacia mí de nuevo”.

La policía no ha relacionado los dos casos, pero ambas mujeres creen que fueron agredidas por el mismo hombre.

Las autoridades no revelaron información sobre el sospechoso, pero dijeron que creen que es un transeúnte.

La investigación sigue en curso.