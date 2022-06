Gimnasio de ciclismo en Sherman Oaks pide a la ciudad abordar problema de indigencia

Un gimnasio de ciclismo en Los Ángeles exige que la ciudad aborde la crisis de personas sin hogar que afecta a los negocios.

Jessica Lewis, propietaria de Dragonfly Cycling en Sherman Oaks, dice que notó seis incidentes este mes, desde robos de autos hasta indigentes que defecaban y bloqueaban el ingreso de clientes a su estudio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles y al Ayuntamiento de Los Ángeles el martes por la mañana con respecto a otro incidente.

Un grupo de voluntarios ayudan a los indigentes de Skid Row, invitándolos a correr con ellos.

“Alguien entró con un tatuaje de ‘F la policía’ en el estómago, entró en mi negocio, me asustó a mí y a los clientes en el mostrador”, dijo Lewis.

La concejal de la ciudad de Los Ángeles, Nithya Raman, dijo que está al tanto de los problemas y que su oficina ha respondido cada vez que Lewis se comunicó con ella durante los últimos 14 meses, incluido el envío de su equipo de ayuda para indigentes al estudio de Lewis luego del incidente del martes.

Pero Lewis dijo que la respuesta de la ciudad no ha sido suficiente para ayudarla a sentirse segura.

“Es el equivalente a buenos deseos y oraciones cuando hay un tiroteo en una escuela”, dijo. “Es más que frustrante, y constantemente temo que ir a trabajar me ponga en riesgo, y no es justo”.

Un nuevo programa designado para el corredor de Ventura Boulevard responde a las llamadas para ayudar a reducir los problemas con las personas sin hogar, según un comunicado de la oficina de Raman.

La declaración también argumenta que el condado necesita proporcionar más recursos de salud mental a las personas sin hogar.

La víctima se encuentra en condición crítica tras ser agredido por una persona sin hogar con presuntos problemas mentales.

Lewis dijo que está de acuerdo, pero que sigue presionando por más protecciones para las empresas.

“Entre el costo de la vida y el crimen, desaparecieron”, dijo Lewis. “No quiero tener que irme de Los Ángeles. Me encanta Los Ángeles y lo que solía ser”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.