Departamento del Alguacil entrega orden de allanamiento en casa de la supervisora Kuehl

Los investigadores del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles entregaron una orden de allanamiento el miércoles por la mañana en la casa de la supervisora del condado de Los Ángeles Sheila Kuehl, en Santa Mónica.

Kuehl ha criticado abiertamente al alguacil Alex Villanueva y muchas de sus políticas, dijeron dos funcionarios familiarizados con el incidente a la estación hermana NBC LA.

La justificación para obtener la orden no fueron dados a conocer de inmediato ni tampoco una descripción de lo que se buscaba o el nombre del juez que la firmó, dijeron los funcionarios.

Kuehl fue elegida por primera vez para representar al Tercer Distrito del condado en noviembre de 2014. Fue reelegida para su segundo mandato en noviembre de 2018.

