Servicio de tutoría deja de funcionar dejando a varias personas en deuda

Una televidente de Telemundo 52 contrató los servicios de tutoría de Orchard Learning System para su hijo, pero el sistema dejó de funcionar, y ella se quedó con una deuda de miles de dólares.

Y este no es el único caso que ha recibido Telemundo 52 Responde de clientes indignados, pues seguían pagando por un servicio que no obtuvieron, afortunadamente, el equipo investigativo pudo ayudar.

“Encontré [Orchid Learning Services] en Facebook, para que ayudara a mi hijo en temas escolares”, dijo Claudia González, contrató a Orchard Learning Systems.

Los anuncios de la compañía Orchard Learning System prometían apoyo en todas las materias, a través de tutorías virtuales, a quienes firmaran contratos de miles de dólares.

“Salió $5,000 dólares por todo, y que iba yo a hacer pagos de $75 dólares hasta que mi hijo terminara el décimo grado”, dijo González.

González contó que firmó el contrato en el 2019, y dijo que, al principio, no hubo problemas, pero en diciembre fue otra historia.

“De repente el programa no funcionó, nada del programa funcionó. Se fue a negro por decirlo”, dijo.

Confundida, intentó hablar con Orchard Learning System, sin éxito.

“Continué haciendo los pagos, por tres o cuatro meses, y luego en enero, que los contacté, desaparecieron totalmente, los teléfonos desconectados, mandé correos, y se me regresaban”, agregó González.

Pero los cobros, no cesaron.

“Hablé con el departamento de finanzas, y me dijeron que ellos no podrían ayudarme, y que lo único que podían hacer es llamarles, pero ellos no se encargaban”, dijo González.

González dijo que para que no viera afectado su crédito, siguió pagando, pero no recibía respuesta.

“Estuve así casi un año y dos meses, sin conseguir nada, hasta que contacté a Telemundo 52 Responde”, dijo González.

Telemunod 52 Responde intentó contactar a Orchard Learning System en múltiples ocasiones, pues lo de González, no era el primer caso que recibió el equipo, pero ya no contestan ninguna comunicación. En búsqueda por internet, la compañía aparece como cerrada, y el buró de mejores negocios le puso “F” de calificación, debido a múltiples quejas recibidas, así que Telemundo 52 Responde se puso en contacto con la financiera, Preferred Credit Inc., y tras exponerles el caso de la señora González agradecieron a Telemundo 52 Responde por traer el tema a su atención, y se aseguraron que se encargarían de resolverlo.

“Entonces ahí si ellos rápidamente me llamaron, y me dijeron que iban a cancelar totalmente el contrato, como que nunca existió. Que no me iba a afectar mi récord”, dijo González.

La financiera eliminó $2,500 de deuda que aún restaban, lo cual la dejó más tranquila.

Telemundo 52 Responde advierte que antes de firmar un contrato de este tipo, asegúrese de hacer su tarea, e investigar para ver si hay reseñas negativas de la compañía en cuestión, y de ser posible, hable con otras personas que estén recibiendo el servicio, para ver si realmente es lo que les ofrecieron.