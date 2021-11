Una televidente tenía un servicio de llamadas internacionales, pero se dio cuenta de que no estaba funcionando, aun así, seguían descontándole mensualidades, y no lograba solucionarlo.

María Esther Muñoz contrató el servicio para hablar con su mamá que está en Perú, pero de repente, ya no se podían comunicar, y nadie le daba una explicación lógica.

Muñoz dijo que desde el 2014, cuando contrato el servicio de llamadas internacionales de Americatel, había podido comunicarse por teléfono con su mamá, que está en el Perú, por un costo fijo de $25 al mes, lo cual les había dado a ambas mucha paz.

“Ella no puede venir, ya tiene 85 años, y con la tecnología, estamos a medias”, dijo Muñoz.

El programa “Línea País” era perfecto porque su mamá, que no entiende mucho de internet, podía levantar el teléfono tradicional y marcarle en cualquier momento.

“Pero ya en el último año cada vez que mi mamá me llamaba, me decía que sonaba ocupado, y no podía comunicarse”, contó Muñoz.

La señora Muñoz asegura que llamó con el intento de averiguar qué estaba pasando.

“Comencé a llamar a la empresa a pedir una explicación. Hablé con ellos algunas cuatro veces”, dijo.

Muñoz asegura que le decían que alguien se comunicaría para ayudarle, pera eso no sucedió, y mientras tanto, aunque su mamá no se podía comunicar con ella, seguían cobrándole los $25 mensuales. Estaba indignada.

“Viendo la televisión, vi un reporte de Telemundo 52 Responde y dije, ¡tú eres mi esperanza!”.

Telemundo 52 Responde rápidamente se comunicó con Americatel, y les pidieron revisar el caso de la señora López. Finalmente, se pusieron en contacto con ella, y le dieron una explicación.

“El viernes pasado me llamaron de Americatel, y ofrecieron a reembolsar el dinero. Me dijeron que ellos ya no daban ese servicio, cosa que no entendí por qué tendrían que haberme avisado”, dijo López.

Aparentemente, el servicio que ella tenía, esta discontinuado, así que le ofrecieron devolverle los $322.12 que pago durante meses, sin obtenerlo.

“Si yo no logro conectarme con Telemundo 52 Responde, y ustedes con ellos, yo seguiría pagando, esperando que ellos [Americatel] resolviera el problema”, añadió López, quien agradeció al equipo de Telemundo 52 Responde.

Cabe mencionar que notamos que el servicio que supuestamente sé descontinuo, sigue anunciándose en la página de internet de Americatel, a un precio menor del que pagaba María Esther, así que, si lo va a contratar, asegúrese de confirmar que realmente funcione en su país.