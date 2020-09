Servicio de enfermería gratuito para residentes de Santa Ana

La ciudad de Santa Ana está ofreciendo asistencia de enfermería a todos sus residentes, el propósito es de tratar de controlar el número de contagios que hay actualmente.

La manera como las personas residentes de Santa Ana se pueden beneficiar es llamando si es que tienen algún síntoma relacionado con el COVID-19, esto sin importar su estatus migratorio.

La ciudad de Santa Ana ha puesto a disposición de sus residentes, un servicio gratuito de asistencia con enfermeras tituladas para personas que tengan preguntas o síntomas relacionadas con el COVID-19.

“Es para contestar sus preguntas, tal vez dar recomendaciones si necesitan ir al hospital o ver a un doctor, o si no están seguros si tienen COVID-19 u otra cosa”, dijo Paul Eakins, vocero de la ciudad de Santa Ana.

Y es que para algunas personas hablar del coronavirus es algo incómodo, tal vez por temor a perder el trabajo o para no tener problemas en el lugar donde viven, es por eso que un servicio como el que ofrece la ciudad es de gran ayuda asegura Mónica Magaña.

“Yo me sentí mal, y llamé a una enfermera y me dijo, ¿cuáles son tus síntomas? y me respondió que no era COVID-19 y ya no tuve que ir a un hospital”, dijo Magaña, residente de Santa Ana.

Aleida Mejía contrajo el virus hace un par de meses y le dijo a Telemundo 52 que al principio no sabía a quien acudir ni dónde solicitar ayuda, afortunadamente logró recuperarse y mencionó que con este tipo de asistencia las personas sabrán que hacer en su momento.

“Aparte de que le ayudan a uno con la información y con extra información le dicen que hacer y eso puede evitar contagios”, señaló Mejía.

La ayuda será a través de un centro de llamadas, en donde enfermeras contestarán sus preguntas, y ofrecerán una ayuda que solo está disponible para los residentes Santa Ana sin importar el estatus migratorio.

“No preguntamos acerca de su estatus migratorio, sólo necesitan ser residentes de Santa Ana”, dijo Eakins.

Los funcionarios señalaron que todas las llamadas son confidenciales, y están disponibles las 24 horas 7 días de la semana, un esfuerzo para disminuir el número de contagios en la ciudad.

El servicio solamente está disponible para los residentes de la ciudad de Santa Ana.

Para más información puede llamar al 1-800-589-8776.