Sentencian a hombre por mortal incendio provocado en 1993 en el área de Westlake

Un hombre de Montebello, que inicialmente fue acusado junto con otros dos por asesinato en la muerte de 10 personas, incluidas dos mujeres embarazadas, en un incendio provocado en 1993 en un edificio de apartamentos en el área de Westlake de Los Ángeles, fue sentenciado el lunes a 11 años en una prisión estatal.

El juez del Tribunal Superior Curtis B. Rappe le dio a Joseph Alberto Monge, de 47 años, crédito por el tiempo que ya ha cumplido tras las rejas y ordenó que fuera puesto en libertad después de la sentencia.

Monge se declaró culpable en febrero de 2020 de un cargo de violencia de homicidio voluntaria culposo que implica la muerte de Olga León.

Él y los coacusados ​​Ramiro Alberto Valerio, ahora de 49 años, y Johanna López, ahora de 57 años, fueron acusados en 2017 de 12 cargos de asesinato en relación con el incendio del 3 de mayo de 1993 en el complejo de 69 unidades en la cuadra 300 de West Avenida Burlington.

Las autoridades dijeron en 2017 que creían que el incendio se inició en represalia porque el administrador de un edificio estaba tratando de tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas en el complejo de apartamentos.

Una cuarta persona, sospechosa de iniciar el fuego dentro del edificio de apartamentos, sigue siendo buscado por las autoridades.

Valerio fue condenado por 10 cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato en primer grado de un feto humano.

Los miembros del jurado en el juicio de Valerio también encontraron cierta la circunstancia especial denuncias de múltiples asesinatos y asesinato durante el incendio provocado de una estructura habitada.

Valerio se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con sentencia establecida el 4 de noviembre.

López, descrito en la corte por un fiscal como un "traficante importante de drogas", se declaró culpable en febrero de 2020 de dos cargos de homicidio voluntario y enfrenta 22 años en una prisión estatal, y se espera la sentencia para el jueves.

En su alegato final en el juicio de Valerio, el fiscal de distrito adjunto Víctor Ávila, lo calificó como un "crimen horrible" y dijo que era "el resultado de

la codicia no solo de este acusado, sino también de su pandilla'' que involucra “hacer dinero para una empresa que no se puede poner en peligro”.

“Estas víctimas tuvieron la desgracia de vivir en la zona controlada por la pandilla de este acusado'', dijo el fiscal. “Ellos controlan estas áreas porque infunden miedo en esta gente”.

"Este no fue un incendio accidental", agregó Ávila, señalando que fue ubicado frente al apartamento del gerente y que el gerente era el objetivo, pero

no murió. Señaló que Valerio estaba siendo procesado bajo una teoría de ayudar y complicidad, y que él no tenía que ser el que entró y encendió el juego. El fiscal dijo que Valerio permaneció afuera para actuar como vigía.

El abogado de Valerio, James Hallett, cuestionó la credibilidad de cuatro de los testigos más importantes de la acusación, incluido López.

El abogado defensor sostuvo que la demora de años de los testigos en denunciar sus denuncias contra Valerio era “razón suficiente para dudar a ellos”.

Los miembros del jurado tenían que decidir si el caso del gobierno superaba la presunción de inocencia de Valerio y estableció pruebas suficientes y fidedignas evidencia para probar más allá de una duda razonable que Valerio dirigió específicamente a la comisión del incendio provocado, dijo el abogado defensor al panel.

“Si odias a Ramiro porque estaba involucrado en el tráfico de drogas y todo eso, eso no es suficiente”, dijo Hallett. “El problema aquí es si él dirigió o no el encendido de este fuego... No tenemos ninguna pruebas fidedignas”.

En una audiencia de octubre de 2017 en la que Valerio, López y Monge fueron ordenados a comparecer en juicio, el médico forense adjunto del condado de Los Ángeles, Christopher Rogers testificó que “el principal problema del humo es que tiene mucho carbono monóxido''. Señaló que “usted necesitaría sólo unas pocas respiraciones para morir''.

Los fallecidos a consecuencia de la inhalación del humo del incendio fueron: Olga León, de 24 años, y Rosalía Ruiz, de 21, ambas embarazadas; Lancy Mateo de 1 año, José Camargo de 3 años, Jesús Camargo de 4 años, William Verdugo de 6 años, 7 años, Rosia Camargo, 8 años, Yadira Verdugo, 10 años, Leyver Verdugo y Alejandrina Roblero, de 29 años.