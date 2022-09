Sentencian a hombre a 50 años a cadena perpetua por la muerte de un niño de 2 años

Un hombre que agredió y asesinó el hijo de dos años y medio de su novia en su departamento de Los Ángeles fue sentenciado el viernes a 50 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

El juez del Tribunal Superior Curtis B. Rappe señaló que Ronald Nathaniel A Salmond III se le había "dado oportunidad tras oportunidad" en una serie de casos penales y dijo que “parece tener problemas para controlar su ira”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Creo que esto fue un ataque cruel contra un niño'', dijo el juez, después de rechazar una moción de la defensa para declarar una huelga derivada de la condena de Salmond por intento de robo en 2010, que resultó en que su sentencia de 25 años a cadena perpetua se duplicara a 50 años a cadena perpetua.

Salmond, ahora de 32 años, fue condenado en noviembre pasado por asesinato en segundo grado y asalto a un niño que causó la muerte el 12 de junio de 2015, la muerte del hijo de su novia, Elijah. Los jurados lo absolvieron del delito más grave de asesinato en primer grado.

El niño murió menos de ocho horas después de que el acusado hiciera una llamada al 911 informando que el niño se estaba ahogando y no respiraba.

El niño había quedado al cuidado de Salmond junto con su hermana de 4 años mientras la madre estaba en una cita.

Una autopsia determinó que el niño había sufrido múltiples traumas y lesiones, según los registros de la oficina del forense.

Cinco mujeres inician otro proceso jurídico en busca de una compensación por el presunto abuso vivido.

Salmond fue arrestado por la policía de Los Ángeles en marzo de 2017 y ha permanecido tras las rejas desde entonces, según los registros de la cárcel.

En su memorando de sentencia, el fiscal de distrito adjunto Jonathan Hatami señaló que el acusado inicialmente dijo que "no tenía idea" de por qué murió el niño, luego dijo, “Nunca quise lastimar al niño”, y finalmente dijo, “lo dejé caer, lo dejé caer".

Salmond afirmó que estaban jugando "Spaceship", que él lo arrojó al aire y el niño cayó al suelo después de que su media hermana agarró el brazo de Salmond, según el documento.

“Lo que hiciste estuvo muy mal", dijo Emiyah, la media hermana del niño de 11 años, al acusado durante la audiencia de sentencia en una sala de audiencias en el centro de Los Ángeles.

“En mi opinión, deberías de morir, porque me culpaste por su muerte, una niña inocente de cuatro años”, dijo.

Ella le dijo a Salmond que el caso era que "tú pusiste tus sucias manos sobre mi hermano, Elijah'', y dijo que por esa razón no puede vivir con su madre “debido a usted y lo que hizo”.

La abuela del niño, Tomi McKain, quien desde entonces adoptó a Emiyah, dijo que ha esperado “siete años para llegar a este día”.

“No sé cómo un hombre adulto puede matar a un bebé de dos años y culpar a una niña de cuatro años por la muerte”, dijo. “Todos sabemos que mataste a Elijah. Todos nosotros que amamos a Elijah solo queremos saber por qué”.

La madre de Salmond, Christine Gray, dijo que su hijo “ha hecho numerosos errores, pero él no cometería este error”.

“No cometió este crimen, no cometió este crimen. Él amaba a Elías hasta su último aliento'', insistió, y agregó que él apelará su condena.

Mientras sacaban a su hijo del tribunal, la mujer le dijo: “No importa en cuánta oscuridad estás, yo soy tu luz. Te amamos''.

El fiscal le dijo al jurado en su alegato final el año pasado que Salmond “golpeó a Elijah hasta matarlo”, mientras que la abogada defensora Angela Cheung respondió que la acusación no había podido probar su caso.

“Solo hay una razón por la que Elijah no está aquí... y esa razón está sentado allí...'', dijo el fiscal, señalando al otro lado de la sala de audiencias a Salmond.

“Esto no es por una caída. Esto no es un accidente. Este niño fue golpeado de la cabeza a los pies”, dijo Hatami.

Dos médicos, incluido uno que atendió al niño y otro que es experto en abuso infantil, concluyó que las lesiones del niño eran el resultado de abuso infantil, según el fiscal de distrito adjunto.

El abogado de Salmond dijo al jurado que las autoridades se apresuraron a juzgar qué le había pasado al niño como un caso de maltrato infantil.

El abogado defensor, quien dijo que el caso de la fiscalía se había construido en una "serie de suposiciones", dijo que no sabía "si alguna vez se sabrá” exactamente lo que le pasó al niño.

La fiscalía no había cumplido con su carga de probar que Salmond estaba responsable de la muerte del niño, según Cheung.

“Hacer que alguien rinda cuentas por algo que no hizo no es justicia'', dijo el abogado defensor. “Si encuentran culpable a mi cliente en la cara de todos los problemas en este caso, eso no es verdad. Eso no es justicia para Elías”.

En su argumento de refutación, el fiscal respondió que Salmond “se enojó porque se quedó con los niños'' y “se desquitó con Elijah”, golpeándolo “múltiples veces una y otra vez''.