Sentencian a 40 años de prisión a ex oficial del LAPD por homicidio

Un expolicía novato de Los Ángeles que mató a tiros a un hombre mientras estaba fuera de servicio fuera de un bar de Pomona y luego huyó a México fue sentenciado el miércoles a 40 años de prisión.

Henry Solís, de 32 años, fue declarado culpable el 5 de febrero de asesinato en segundo grado por el tiroteo del 13 de marzo de 2015, Salome Rodriguez Jr., de 23 años.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres también descubrió que Solís había descargado personalmente una pistola durante la comisión del crimen.

El ex oficial del LAPD fue arrestado por las autoridades mexicanas en la ciudad fronteriza de Juárez y deportado a los Estados Unidos aproximadamente 2 1/2 meses después del asesinato de Rodríguez.

La madre de la víctima, Lidia Rodríguez, dijo a los periodistas fuera de la corte después de la condena de Solís que el veredicto “debería haber sido de primer grado (asesinato), pero estoy de acuerdo con el segundo grado”.

El abogado de Solís, Bradley Brunon, dijo que estaba “decepcionado '' por el resultado. Le había pedido al jurado que absolviera a su cliente, un ex oficial de marina que, según él, `` nunca había tenido problemas en un día de su vida”.

“Henry Solís es una buena persona. Pasó años sirviendo al país honorablemente (y) habría sido un excelente oficial de paz”, dijo Brunon.

“Desafortunadamente, este evento ocurrió y descarriló sus planes. ... Sentimos que la evidencia no justificaba una condena por asesinato, tal vez homicidio involuntario bajo una teoría de provocación o defensa propia imperfecta. (El) jurado no estuvo de acuerdo.

“Cuarenta a cadena perpetua es una gran sacudida para cualquiera, particularmente para alguien que nunca ha tenido una fechoría en su vida '', dijo el abogado defensor a los periodistas, señalando que trataría de encontrar alguna justificación para que el juez imponga algo menos que el máximo frase.

En su argumento final, la fiscal adjunta de distrito Deann Rivard le dijo al jurado que Solís “no estaba actuando como un policía” en el momento del tiroteo y cuestionó la afirmación de Solís de que estaba tratando de arrestar a Rodríguez después de ser robado y asaltada sexualmente por dos hombres dentro del baño de un bar Pomona.

El fiscal señaló que las cámaras de video vigilancia a lo largo de la calle capturaron gran parte de la interacción entre Solís y Rodríguez, pero no el tiroteo en sí, e instó al jurado a preguntarse si las acciones de Solís se parecían a lo que haría un oficial de policía.

“Nadie en esta sala ... quiere creer que un oficial de policía que haya jurado respetar las leyes ... mataría a alguien por una razón estúpida, por alguna razón, un desaire, sea lo que sea '', dijo Rivard al panel, agregando que era la única conclusión razonable sobre lo que había sucedido.

En su argumento final, el abogado de Solís dijo que estaba convencido de que su cliente no habría sido procesado si se hubiera quedado en el lugar del tiroteo. Brunon dijo que el oficial novato “entró en pánico” y “escapó” en lo que fue el “error más grande que haya cometido en su vida”, pero dijo que no prueba que deba ser encontrado culpable de asesinato.

“No es fácil decir que una persona que mata a alguien no es culpable”, dijo Brunon. “Pero si se hace en un esfuerzo por arrestar ... por un oficial de paz, si se hace en defensa propia, no es un delito. No es culpable, y ese es su deber: encontrarlo inocente”.

Solís, que trabajaba en la División Devonshire de LAPD en el Valle de San Fernando, fue despedido poco después de ser objeto de una extensa persecución que duró varias semanas y terminó con su arresto en México. Había estado en la fuerza durante unos cuatro meses en el momento del tiroteo.

Su padre lo sacó del estado después del tiroteo y luego les dijo a las autoridades federales que había dejado a su hijo en una parada de autobús de Texas, pero la pareja fue captada en un video de vigilancia que cruzaba la frontera entre Estados Unidos y México.

Solís se había quedado con familiares en el área de Juárez antes de su arresto, dijeron funcionarios del FBI.

Su padre, Víctor, fue condenado por un jurado federal en El Paso por mentirle al FBI sobre ayudar a escapar a su hijo. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional y multado con $1,000.