“Rezo para que nunca tengan un momento como este”. El senador Alex Padilla relata el empujón que le dieron agentes federales.

El senador Alex Padilla (demócrata por California) ofreció un emotivo discurso en el Senado el martes, relatando su expulsión forzosa de una conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional, Krist Noem, la semana pasada, e instó a sus colegas del Senado a "despertar".

El senador estadounidense de California también criticó duramente a la administración Trump por convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios debido a la "mala semana" del presidente Trump.

Padilla comenzó explicando cómo empezó todo: El senador estadounidense de California dijo que decidió estar en Los Ángeles la semana pasada al presenciar redadas de inmigración en lugares de trabajo y presencia militar en las calles de su ciudad natal.

Mientras esperaba ser informado por el general Gregory Guillot, del Comando Norte de EEUU y quien lidera la Fuerza de Tarea Conjunta 51 para activar a más de 4000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina en Los Ángeles, Padilla dijo que su reunión programada se retrasó debido a la conferencia de prensa que ofreció Noem al final del pasillo.

Padilla ocupará el escaño que dejó vacante la ahora vicepresidenta Kamala Harris.

"No me levanté y me fui sin más", recordó Padilla, quien añadió que esperaba comprender mejor a Noem y sus planes en Los Ángeles al escuchar su conferencia de prensa. "Pregunté y fui escoltado por el miembro de la Guardia Nacional y el agente del FBI a la conferencia de prensa. Me abrieron la puerta. Me acompañaron a la sala de prensa. Y permanecieron a mi lado mientras permanecí allí un rato, escuchando".

Pero Padilla dijo que lo incitó fueron los comentarios de Noem sobre el deseo de la administración Trump de "liberar" la ciudad de Los Ángeles de "los socialistas y el liderazgo agobiante" del gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass.

“Para liberarnos de alguna manera de las mismas personas que elegimos democráticamente para dirigir nuestra ciudad y nuestro estado, colegas, dejen que esa declaración de misión fundamentalmente antiamericana se asiente”, suplicó Padilla. “Esa no es una misión centrada en la seguridad pública. Y esa simplemente no es ni puede ser la misión de las fuerzas del orden federales ni del ejército de Estados Unidos”.

Padilla, originario del Valle de San Fernando e hijo de inmigrantes mexicanos, también contó a otros senadores que abandonó su carrera de ingeniería tras graduarse del MIT tras protestar contra la retórica antiinmigrante del entonces gobernador de California, Pete Wilson, y la Proposición 187 en 1994.

El exsecretario de Estado de California también describió cómo lo escoltaron agresivamente fuera de la conferencia de prensa.

“Me obligaron a tirarme al suelo, primero de rodillas y luego boca abajo, me esposaron y me llevaron por un pasillo preguntando repetidamente por qué me detenían. Ni una sola vez me dijeron por qué”, dijo. “Rezo para que nunca tengan un momento como este”.

Mientras Padilla afirmaba que el presidente Trump estaba usando a California y a los inmigrantes como chivos expiatorios para distraer a los estadounidenses de una "mala semana" tras su disputa pública con Elon Musk y las guerras arancelarias, el senador advirtió siniestramente que soldados estadounidenses podrían estar marchando por otras ciudades y estados.

"Si de verdad creen que esto se trata solo de inmigrantes e inmigración, es hora de despertar", dijo Padilla. "Si Donald Trump puede eludir al gobernador y activar la Guardia Nacional para reprimir las protestas por los derechos de los inmigrantes, también puede hacerlo para suprimir los suyos".

Mientras el Senado trabaja para elaborar su propia versión de la propuesta presupuestaria del presidente Trump, el senador californiano también instó a sus colegas del Senado a alzar la voz.

"Nadie redimirá a Estados Unidos, excepto los estadounidenses. Nadie vendrá a salvarnos, excepto nosotros mismos", dijo. "Si esta administración le teme tanto a un solo senador con una pregunta, colegas, imaginen lo que pueden lograr las voces de decenas de millones de estadounidenses que protestan pacíficamente".