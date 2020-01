Senado de California rechaza prominente proyecto de ley sobre vivienda

El Senado de California rechazó este jueves la medida que permitiría edificios de apartamentos en vecindarios reservados para viviendas unifamiliares.

El proyecto de ley 50 del Senado estaba destinado a abordar una escasez estimada de 3.5 millones de hogares que ha aumentado los alquileres y contribuido a un problema creciente de personas sin hogar.

Fue redactado por el senador Scott Wiener, un demócrata de San Francisco, donde se encuentran algunos de los precios de la vivienda más altos del país.

El proyecto de ley no se aprobó el miércoles por tres votos. Sin embargo, el Senado votó para darle una "reconsideración", lo que significa que los legisladores podrían votar nuevamente el jueves.

Wiener había estado trabajando en la medida desde el año pasado, diciendo que los legisladores "tienen la responsabilidad de tomar medidas audaces para mejorar la vida de las personas al garantizar que tengamos suficiente vivienda para todos los que la necesitan".

"La zonificación restrictiva pone un límite máximo, punto final, a nuestra capacidad de construir viviendas suficientes para salir de esta crisis", dijo Wiener.

Pero no pudo superar la fuerte oposición de los gobiernos locales, incluida la influyente Liga de las Ciudades de California, que dijo que el proyecto de ley "socavaría en gran medida" su autoridad para regular el crecimiento.

Los partidarios, como el senador demócrata Ben Hueso de San Diego, estaban motivados por el alto costo del estado de la vida y la escasez de viviendas.

"No sé cómo la gente puede permitirse vivir en nuestro estado", dijo Hueso. "No puedo explicar por qué no tenemos una mayor oferta de apartamentos en construcción".

Pero los opositores, como el senador demócrata Harry Stern de Calabasas, temen que el proyecto de ley aumente la construcción en áreas propensas a incendios forestales, que se han vuelto más grandes y más frecuentes en los últimos años debido al cambio climático.

"Lo que vamos a hacer es quemar más y más casas de californianos mientras más construimos allí", dijo Stern, quien perdió su hogar en un devastador incendio forestal en el sur de California en 2018.

Wiener había cambiado la medida para dar a los gobiernos locales dos años para elaborar sus propios planes de vivienda que podrían haber eximido a las ciudades de muchos de los requisitos de la ley. Pero no fue suficiente para su aprobación en el Senado.

El gobernador Gavin Newsom, quien apoya el proyecto de ley, dijo que no se rendiría.

"Vamos a hacer algo grande este año fiscal, esta sesión legislativa", dijo Newsom a los periodistas. "Vamos a seguir trabajando agresivamente para abordar la producción en este estado".

Muchos gobiernos locales se opusieron a la medida porque a los desarrolladores se les habría permitido construir pequeños edificios de apartamentos en áreas donde las leyes locales de zonificación no los permiten, incluidos los vecindarios llenos de viviendas unifamiliares.

El senador Bob Hertzberg, demócrata de Van Nuys, dijo que se oponía a la premisa de que las ciudades y los condados están "obstaculizando la construcción de viviendas a instancias de los propietarios de viviendas unifamiliares".

"Esta generalización general simplifica en exceso los problemas y degrada de manera inmerecida a las personas que no han hecho nada más que construir sus propios hogares, criar una familia y jugar según las reglas", dijo Hertzberg.

También habría permitido complejos de cinco pisos dentro de media milla (1 kilómetro) de estaciones de ferrocarril y terminales de ferry. Se podrían construir edificios de apartamentos más pequeños dentro de un cuarto de milla (medio kilómetro) de las paradas de autobús en una línea de autobús frecuente o en una sección del censo que los funcionarios dicen que tiene muchos trabajos disponibles.

Su desaparición resalta la dificultad de aprobar importantes leyes de vivienda en California. Muchas de las ideas más radicales de los legisladores no han podido aprobar la Legislatura. Una excepción fue una nueva ley que entró en vigor en enero que limita los aumentos de renta para muchas propiedades al 5% anual más la inflación.