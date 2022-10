El estado de California es líder en el país con el número de estudiantes indocumentados inscritos dentro de los colegios comunitarios, por eso mismo cada octubre se celebra la semana de acción para estudiantes indocumentados.

Por sexto año consecutivo, la tercera semana de octubre se dedica a promover diferentes programas para estudiantes indocumentados, como por ejemplo, ayuda para conseguir fondos, ayuda legal, clases y talleres.

“Esta semana es muy importante, no solo porque ayuda a que haya información sobre daca y que tengan respaldo sobre qué hacer para seguir adelante, sino a agarrar nuevas organizaciones que se involucren en la lucha”, dijo Victoria Sandoval, estudiante Dreamer.

Alitzia Aguilar apenas recuerda cuando llegó de Irapuato, Guanajuato, a Estados Unidos, tenía tan cuatro años.

“Es algo muy grande estar en el colegio aquí. Nunca pensé, que yo como una indocumentada estuviera aquí, como primera generación en mi familia”, dijo Aguilar.

Y como pasa con muchos otros jóvenes indocumentados que no están amparados por DACA, luego de que hace dos años el gobierno dejo de aceptar solicitudes.

“Tenemos que enfocarnos en apoyar a todos los estudiantes de diferentes estatus porque no tienen DACA”, dijo Linda Vásquez, asistente de asuntos gubernamentales por colegios comunitarios.

Por ello mismo, creen que es así imposible ingresar a los estudios superiores.

La activista Ilse Cruz y otros dreamers le pidieron al presidente Biden cumplir su promesa de proteger a los dreamers.

“Yo no sabía nada que podría ir al colegio, intenté ir al colegio y estaba muy caro, me quitó las alas y pensé que no podía”, dijo Yahana Rosas, estudiante.

Pero la “Semana de Acción” con el nombre de ‘Juntos Podemos’ busca promover ayuda financiera, enseñarles como solicitar becas, como trabajar sin un número de Seguro Social, talleres y además ofrecen servicios legales para acceder a abogados de manera gratuita,

“Trabajamos bastante con Carecen y con Chirla, ya que ellos vienen al colegio y les ayudamos a los estudiantes a verificar si califican para algún remedio legal, recursos de salud y salud mental”, dijo Michelle Segura, directora de recursos para estudiantes adultos de LA Harbor.

El enfoque no únicamente es para los estudiantes, sino para toda persona interesada en regresar a la escuela.

“Esta semana nos da esa habilidad de decirles a los estudiantes que hay servicios, estamos abiertos, puedes venir”, Segura.

Para más información sobre estos programas de ayuda entre aquí.