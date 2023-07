Segundo incendio de rápida propagación quema unos 600 acres en Moreno Valley

Un incendio forestal de movimiento rápido en Moreno Valley estalló en tamaño a alrededor de 600 acres el viernes por la tarde.

El “Incendio Rabbit” se informó alrededor de las 4 p.m. y rápidamente aumentó de tamaño mientras se quemaba justo al norte de Mystic Lake, cerca de la intersección de Gilman Springs Road y Jack Rabbit Trail, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

El incendio envió una gran columna de humo hacia el cielo. Los bomberos dijeron que no amenazaba de inmediato ninguna estructura.

El Incendio Rabbit ardía cerca del llamado Incendio Reche, que estalló alrededor de la 1 p.m. y había quemado unos 385 acres aproximadamente a las 5 p.m.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

