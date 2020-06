Se triplican las quejas de violaciones a los derechos laborales

La cantidad de quejas por violación a los derechos laborales en California durante la crisis del COVID-19, se han triplicado.

Telemundo 52 Responde afirma que no importa su estatus legal en este país, si sus derechos no se están respetando donde trabaja, o enfrenta represalias por pedir lo que le corresponde, existen recursos para defenderse.

Con la llegada del COVID-19, la fuerza laboral ha tenido que adaptarse, pero de acuerdo con la comisión laboral de California, muchos trabajadores esenciales aseguran que sus derechos, no se están respetando.

“Normalmente recibimos 10,000 llamadas, y ahora estamos recibiendo 30,000 llamadas”, aseveró Lilia García-Brower, Comisionada Laboral de California.

Las quejas, según expresó García-Brower, van desde robo salarial, hasta falta de paga o represalias por tomar tiempo de enfermedad, o por quedarse en casa cuidando a familiares afectados por el COVID- 19.

Es importante que todo trabajador, conozca sus derechos para hacerlos valer y uno muy importante, que se añadió a la lista como resultado de la crisis del COVID-19, es el que protege a todo trabajador de la industria alimenticia a partir del 16 de abril, y mientras dure la cuarentena: “Si uno trabaja para una empresa de más de 500 trabajadores y tiene un papel en preparar comida, tiene derecho a 80 horas suplementarias pagadas de enfermedad”, informó la Comisionada.

Califican todos los trabajadores que son parte de la cadena alimenticia. Desde campesinos, hasta empacadores, empleados de bodegas, preparadores, vendedores, y quienes trabajen en restaurantes, incluyendo personal de limpieza.

Para exigir esas horas pagadas, hay que cumplir con un requisito: “Tienen que estar bajo orden de cuarentena o aislamiento, o tener prohibido trabajar por un médico o por la compañía”.

Otra queja muy común ha sido la de trabajadores que no se sienten seguros. Recuerde que, por ley, tiene derecho a pedir a su patrón el equipo de protección necesario, sin temor a represalias.

“Si se queja y le dice a su jefe que, si no recibe el equipo o la protección, no va a hacer su trabajo, y la compañía toma represalias, lo despiden, lo cambian más lejos, eso es una acción negativa, entonces uno puede poner una queja en nuestra oficina”, señaló Brower.

Eso sí, es muy importante documentar todo por escrito, y si hay testigos, apúntelo también.

“Aún si fue a solas, documente, usted puede hacer una nota, y mandar un texto al supervisor, diciendo: ´esta tarde me gritó, porque pedí mi “overtime”, o porque no tengo equipo de protección.´ La manda a la compañía y así hay un récord de esa conversación”, dijo Brower.

Es muy importante conocer que nadie puede amanezarlo por ser indocumentado.

“En California tenemos muchas protecciones contra represalias contra el trabajador inmigrante, o por preguntar su estatus migratorio. Si se encuentra en esta situación se debe comunicar inmediatamente a nuestra oficina”, dijo García-Brower.

El número para reportar injusticias en el trabajo, es el 844-522-6734, donde lo atenderán en español.

También puede llamarles, aunque no esté seguro si se está violando la ley o no, pero algo no le parece correcto. Ahí lo sacarán de la duda, y le ayudarán a determinar cuál es la mejor vía de acción para corregir el problema.