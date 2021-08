Las escuelas comenzaron el miércoles la instrucción completa en persona en el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, donde los estudiantes y maestros debían usar máscaras en el interior sin importar el estado de vacunación.

En la preparatoria Rancho Mirage, los estudiantes fueron recibidos en medio de un carnaval dirigido por miembros del personal. Se informaron otros eventos en otras partes del distrito, lo que significa al menos un regreso parcial a la normalidad para los aproximadamente 20,000 estudiantes matriculados en las escuelas del distrito. Sin embargo, la pandemia de coronavirus todavía se avecinaba durante el día.

Los estudiantes y maestros debían seguir una serie de protocolos COVID que surgieron de las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

“Si bien lo peor de la devastación de COVID-19 puede haber quedado atrás a medida que se vacuna a más y más personas, la pandemia no ha terminado”, dijo Mike Swize, superintendente del distrito. “Con varias variantes en la escena que una vez más están causando oleadas de nuevos casos de COVID y el hecho de que las vacunas aún no están disponibles para niños menores de 12 años, aún no podemos bajar la guardia”.

Los salones regresaron a capacidad completa, lo que significa que no hubo requisitos de distanciamiento social como se ve durante el aprendizaje híbrido, pero aún se recomienda cuando es posible, según un documento de 10 páginas que destaca las precauciones COVID-19 del distrito.

Las mascarillas son opcionales al aire libre. El director de cada escuela proporcionará información sobre cómo cada escuela primaria está manejando el recreo, de acuerdo con el PSUSD.

Swize también anunció que la limpieza diaria de las aulas y las “superficies de alto contacto” también está planificada como parte de las nuevas precauciones de COVID del distrito.

Los estudiantes y el personal también tendrán acceso a las pruebas COVID-19 en el lugar si lo solicitan.

