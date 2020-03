¿Se quedó sin trabajo debido a y necesita dinero? Evite los préstamos de día de pago

Muchas personas ya tienen deudas financieras, y si no tiene trabajo durante esta pandemia, solo debe tener cuidado de no cavar un hoyo del que no pueda salir.

Por lo tanto, si necesita efectivo en este momento, consulte con su arrendador o su prestamista hipotecario. Muchos de ellos están ofreciendo permitirle diferir los pagos mensuales, lo que puede poner efectivo en su bolsillo en este momento.

Si su empleador tiene una cooperativa de crédito, búsquelos primero si necesita un préstamo, dijo Dean Henderson de Financial Independence Mortgage.

"Las cooperativas de crédito van a ser la forma menos costosa, una especie de línea de crédito", dijo Henderson. "Obviamente, si tiene una hipoteca, puede obtener una línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda, pero hable con las cooperativas de crédito y vea si tienen opciones para comenzar".

Si usted es propietario de una vivienda, una línea de crédito de capital puede tener sentido, pero Henderson dice que tenga cuidado al refinanciar, ya que las tasas de interés están reaccionando al caos del mercado de valores.

"Las tasas han subido todos los días durante dos semanas, por lo que las tasas son bastante altas en este momento para las hipotecas", dijo Henderson. “No son lo que eran hace dos semanas. Puede ser solo un par de semanas. Puede ser un mes Pero no estamos en ese punto dulce en este momento, donde es una buena idea refinar”.

Henderson dice mantenerse alejado del período de préstamos de día de pago.

Si bien la proximidad de estas instituciones de crédito está cerca de su hogar, ahí es donde termina su conveniencia, y si no puede pagar un préstamo de día de pago en siete días, podría estar enganchado para obtener intereses de tres dígitos.

"Es muy caro", dijo Henderson. “Lo que sucede es que mucha gente los conseguirá y cuando llegue el momento de pagarlo, constantemente están pagando uno y sacando otro. Y luego se quedan atrapados en el ciclo y nunca salen de él”.

Si necesita un préstamo, siempre puede comparar las tasas en línea y en los bancos tradicionales.

El interés es a menudo más bajo que el de su tarjeta de crédito. Sobre el tema de las tarjetas de crédito, si está haciendo pagos en una, ahora es el momento de buscar una nueva tarjeta con cero por ciento de interés durante al menos un año al que pueda transferir otros saldos de tarjetas. Hasta que los beneficios estatales y federales de desempleo entren en vigencia, cada poquito que puede ahorrar en facturas mensuales es efectivo en su bolsillo.

Henderson también dice que si tiene una cuenta 401k, esa es una gran fuente para pedir prestado porque está prestando de usted mismo. La única persona que debe es usted, y tiene tiempo para pagar ese préstamo. Esa es solo una forma más de obtener dinero si lo necesita en este momento.