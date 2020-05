Se limitará la reapertura de centros comerciales

En vísperas del fin de semana feriado del El Día de los Caídos, la Salud Pública del Condado de los Ángeles anunció el viernes la reapertura parcial de los centros comerciales, y levantaron otras restricciones en las playas, algunos eventos públicos también serán permitidos bajo estrictas medidas.

A pesar de que las autoridades de salud permitirán que el público realice más actividades al aire libre durante este fin de semana feriado, las aglomeraciones y el distanciamiento social deben ser respetados.

Las típicas parrilladas, sentarse o tomar sol en la arena de las playas del Condado de Los Ángeles continuarán prohibidas este fin de semana, sólo se permitirán las actividades recreativas como surfear, nadar, caminar o correr, y andar en bicicleta.

“Se siente súper rico estar al aire libre, pero debemos mantener la distancia y tomar precaución”, dijo Thalía Lucas, visita Los Ángeles.

Algunos estacionamientos públicos de las playas del condado angelino serán reabiertos a excepción de comunidades costeras como Santa Mónica, los muelles y malecones siguen cerrados hasta nuevo aviso.

“[Tomar precauciones] y no invitar amigos con los que no has convivido, porque no sabes cuánto contacto han tenido con otras personas”, señaló Luca.

La advertencia de mantener el distanciamiento social de seis pies y evitar las aglomeraciones en lugares como en las carreteras, parques y aeropuertos.



“Hemos visto fiestas y reuniones que han resultado nuevas infecciones”, dijo Jaqueline Valenzuela, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El uso de tapabocas es obligatorio al aproximarse con desconocidos.

El Condado de Los Ángeles anunció también la reapertura parcial de los centros comerciales con pedidos por internet o vía telefónica.

“[Esto] Incluye los negocios que están adentro de los centros comerciales, pero siguen en pie las reglas que son sólo para ir a recoger”, señaló Valenzuela.

Los desfiles en vehículos y las celebraciones de graduaciones en automóviles también son permitidos desde hoy, sin embargo, los conductores y pasajeros deberán usar tapabocas al bajar las ventanas.

Y ante el pedido del presidente Trump para que las iglesias reabran sus puertas este fin de semana, tras instruir a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que las clasifiquen como esenciale.

El gobernador de California Gavin Newsom dijo que anunciará directrices el lunes para la reapertura de centros religiosos.



“Yo se que la misa es importante, pero es mejor estar en casa hasta que sea seguro salir”, dijo Marisela Cuadros, feligrés.

Recuerde que las reuniones familiares y las fiestas continúan prohibidas bajo la orden de mantenerse en casa en California. Al salir no olvide su tapabocas y mantenga una distancia de seis pies.