Se insta a propietarios de armas a participar en el programa de recompra de armas anónima

Con un aumento en la violencia armada y los homicidios durante la pandemia de COVID-19, el alcalde Eric Garcetti instó el lunes a los propietarios de armas a participar en el programa de recompra anónima de armas de la ciudad para ayudar a sacarlas de las calles.

El programa anual durará de 8 a.m. a 1 p.m. el sábado, y los propietarios de armas pueden traer sus armas de fuego no deseadas a la Asociación de Construcción Masónica de Van Nuys, en 14750 Sherman Way, o Volunteers of America Los Angeles, en 5200 S. Central Ave., en el sur de Los Ángeles, dijo Garcetti.

El personal del Departamento de Policía de Los Ángeles asignará un valor al arma de fuego según el estado del arma. Los propietarios recibirán hasta $100 por pistolas, escopetas y rifles y hasta $200 por armas de asalto.

El programa es completamente anónimo y a los propietarios de armas no se les hará ninguna pregunta sobre sus armas de fuego.

"Se han comprado más armas y más municiones en 2020 que en mucho tiempo, pero puedes crear una ciudad más segura uniéndose a nuestra recompra anual anónima de armas", dijo Garcetti durante su sesión informativa sobre COVID-19 el lunes por la tarde.

Los participantes deben transportar sus armas de fuego descargadas y en el maletero de su vehículo.

Las personas pueden obtener más información sobre el programa en lagryd.org.

Algunos críticos han cuestionado la eficacia de los programas de recompra de armas para reducir la delincuencia.

Un informe de 2004 de la Academia Nacional de Ciencias titulado "Armas de fuego y violencia: una revisión crítica" encontró que "la teoría que subyace a los programas de recompra de armas es muy defectuosa y la evidencia empírica demuestra la ineficacia de estos programas".

El informe encontró que las armas que normalmente se entregan en los programas de recompra son aquellas que tienen menos probabilidades de ser utilizadas en actividades delictivas, como las armas viejas o que funcionan mal.