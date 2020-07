Se facilita la prueba de COVID-19 para personas más vulnerables

Mientras la crisis del COVID-19 se agrava, las pruebas escasean, y la gente más vulnerable, no tiene muchas opciones, pero la autoridad de salud del condado, está tomando medidas para alcanzar a todos.

Casi la mitad de la gente que vive en las 68 unidades habitacionales que administra el Condado de Los Ángeles son residentes de la tercera edad, y muchos, no pueden trasladarse a donde se hacen las pruebas, así que, las pruebas, ahora irán a donde están ellos.

Alma Silva, de 63 años, sufre de diabetes, y quería hacerse la prueba de COVID-19, pero dijo que no ha podido encontrar lugar cerca de donde vive.

“Hace como tres semanas he tratado de hacerme la prueba, pero nada. He estado hablando todos los días y me dicen que no hay citas”, dijo Silva.

Por eso, cuando se enteró que representantes médicos y de la ciudad iban a ir al centro comunitario Nueva Maravilla, donde ella, y otras 500 familias residen, se apuntó de inmediato.

“Yo ya estoy lista, con miedo, pero lista”, señaló Silva, quien dijo que prefiere saber si es positiva, para cuidarse, y cuidar a sus vecinos, en un área densamente poblada, dónde, como ella, muchos son vulnerables.

“La mitad de nuestros clientes es gente de la tercera edad que son vulnerables a este virus, y también tenemos muchas familias que trabajan en la industria de cuidados, fábricas, casas, lugares dónde están muy expuestos al virus”, dijo Emilio Salas, Director ejecutivo interino de LACDA autoridad del desarrollo del Condado de Los Ángeles.

Debido a esto, explicó el director de la autoridad del desarrollo del condado, en las próximas semanas, estarán llevando estas clínicas a todos los complejos habitacionales que administran.

“Tenemos más de 68 sitios en el Condado de Los Ángeles de viviendas públicas y la meta es llevar estos servicios a todas esas comunidades”, agregó Salas.

La fundación Central Neighborhood Health (CNHF), en coordinación con el condado, está a cargo de llevar estos centros de prueba a la comunidad, para que los vecinos se hagan el examen sin preocupaciones y con total privacidad.

“Estamos aquí para servirles. Número uno, no estamos aquí para preguntarle su estatus social, ni de dónde vienen. Nuestras puertas siempre están abiertas para la comunidad”, dijo Carlos Guerrero, médico proveedor de CNHF.

Las fechas de las próximas clínicas se anunciarán directamente en los edificios a donde va a llegar la clínica, para que la gente haga cita, y los resultados, aseguraron, se los tendrán en menos de siete días.