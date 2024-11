Se estima que 200,000 personas asistieron al desfile por el campeonato de los Dodgers

¿ Qué tan grande era el mar de azul de los Dodgers el viernes en el centro de Los Ángeles?

Alrededor de 200,000 personas asistieron al desfile del campeonato el viernes por la mañana, en el que los campeones de la Serie Mundial desfilaron en autobuses abiertos de dos pisos, según informó la ciudad de Los Ángeles en un comunicado de prensa.El desfile comenzó en el Ayuntamiento y se dirigió hacia el sur por Spring Street, hacia el oeste por First Street, hacia el sur por Grand Avenue y hacia el oeste por Fifth Street, terminando en la zona de Fifth Street y Flower Street.

Cuando los autobuses giraron hacia la ruta del desfile, se oyó un rugido en el cañón de aficionados que se alineaban a ambos lados de la calle.

Algunos ondeaban banderas azules gigantes de Los Ángeles al paso de los miembros del equipo y mostraban el trofeo de la Serie Mundial brillando bajo el sol del sur de California.

Algunos aficionados se apostaron a lo largo de la ruta mucho antes del amanecer.

"Se calcula que más de 200.000 personas asistieron al Desfile del Campeonato de los Dodgers en el centro de Los Ángeles, y muchas de ellas hicieron caso a los llamamientos de los líderes locales para coger el Metro y aliviar el tráfico de vehículos", dijo la ciudad en su comunicado de prensa. "El desfile se llevó a cabo sin interrupciones. Todas las calles del Downtown se han reabierto".

La policía de Los Ángeles informó el sábado por la mañana de que se habían producido 12 detenciones relacionadas con la celebración. Seis implicaban robo comercial, cuatro fueron por recibir propiedad robada y dos se debieron a la falta de dispersión, dijo la agencia.

El desfile fue seguido de una celebración con entrada para jugadores y aficionados en el Dodger Stadium.

"Mirad esto. Es increíble", dijo un emocionado Clayton Kershaw. "Nunca he llegado a experimentar algo como esto, y hace que todo valga la pena".

Además de un día emotivo, el desfile es en lo que habría sido el 64 cumpleaños del legendario lanzador de los Dodgers Fernando Valenzuela, quien murió el 22 de octubre.

La escena en el centro de Los Ángeles y en el Dodger Stadium era muy diferente a la de la última vez que los Dodgers ascendieron a la cima del béisbol de las Grandes Ligas durante la temporada 2020, acortada por la pandemia. No hubo desfile para celebrar ese campeonato.