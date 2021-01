Se disparan hospitalizaciones por COVID-19; centros médicos luchan por salir a flote

Casi todos los hospitales durante el fin de semana desviaron ambulancias de soporte vital avanzado debido al hacinamiento en el departamento de emergencias.

Los números de hospitalización continuaron aumentando en el condado de Los Ángeles el martes, con el número de pacientes de COVID superando la marca de 8,000 y los centros médicos lidiando con personal limitado y dificultades para dar de alta a pacientes menos críticos para liberar camas.

Sin embargo, a partir del martes por la mañana, ya no había hospitales en estado de “desastre interno”, lo que ocurrió en algunas instalaciones durante el fin de semana, cerrándolos efectivamente a todos los niveles de tráfico de ambulancias.

"En todo el condado, para todos los hospitales, los problemas son realmente los mismos", dijo a la Junta de Supervisores la Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado. "Todos los hospitales están trabajando con problemas de personal, muchos están trabajando con problemas de infraestructura y suministro de oxígeno, que son complicados y numerosos".

Según las cifras publicadas por el estado el martes por la mañana, el condado de Los Ángeles tenía 8,023 pacientes con COVID-19 en hospitales, incluidos 1,642 en unidades de cuidados intensivos. Los 70 hospitales "receptores del 911" del condado con salas de emergencia tienen una capacidad total autorizada de alrededor de 2,500 camas de UCI, aunque en las últimas semanas han implementado planes de emergencia y cuentan con un promedio diario de alrededor de 3,000 camas de UCI.

Ghaly dijo el lunes que casi todos los hospitales durante el fin de semana estaban desviando ambulancias de soporte vital avanzado debido al hacinamiento en el departamento de emergencias.

Ella le dijo a la Junta de Supervisores el martes que además del flujo continuo de nuevos pacientes, los hospitales están lidiando con varios otros problemas, incluido el problema bien documentado con los suministros de oxígeno y los sistemas de administración.

Los hospitales también tienen una acumulación continua de ambulancias en las bahías de emergencia, algunas horas de espera para descargar a los pacientes debido a la falta de espacio.

Ghaly dijo que los hospitales también están lidiando con un aumento de las ausencias del personal que se enferma o se expone al COVID.

“Así como la transmisión aumenta dentro de la comunidad, los trabajadores de la salud también se enferman”, dijo.

Pero el problema se extiende más allá de los trabajadores de la salud.

"Todavía nos enfrentamos a llamadas críticas del personal que no es elegible para la vacuna en este momento, y eso incluye la cadena de suministro (personal), la planta de energía, las personas que arreglan el sistema de oxígeno y otras áreas", dijo.

También contribuyen a las condiciones de hacinamiento las dificultades para dar de alta a los pacientes que ya no requieren atención hospitalaria. Ghaly dijo que los cuatro hospitales operados por el condado han tenido problemas para trasladar a esos pacientes a centros de atención de menor nivel, y algunos centros de enfermería especializada se niegan a aceptar transferencias de algunos pacientes. El Departamento de Salud Pública del condado emitió una directiva a las instalaciones el viernes ordenándoles que dejen de bloquear tales transferencias.

"A veces, los propios pacientes no quieren que los trasladen a un nivel de atención más bajo, y la ley estatal nos prohíbe trasladar a un paciente a menos que el paciente esté de acuerdo con la colocación", dijo Ghaly. "Los centros de enfermería especializada, así como otras áreas de menor nivel de atención, enfrentan escasez de personal, y eso también limita la cantidad de pacientes que pueden recibir".

Ghaly también dijo que los centros de diálisis están agravando el problema al enviar a los pacientes a los departamentos de emergencia para que se realicen diálisis o pruebas de COVID "en lugar de hacerlo en el lugar". Los pacientes de diálisis en los hospitales tampoco siempre pueden ser dados de alta de inmediato debido a la falta de espacio para pacientes ambulatorios.

Hasta el lunes, el condado informó un total de 577 camas de hospital disponibles y con personal, incluidas solo 20 camas de unidades de cuidados intensivos para adultos. A fines de diciembre, los hospitales del condado operaban un total de aproximadamente 3,000 camas de UCI, con un promedio de solo 29 camas disponibles y con personal a diario. Los hospitales del condado operaban un promedio de alrededor de 10,000 camas fuera de la UCI.

La Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado emitió una directiva para los equipos de ambulancias la semana pasada, indicándoles que no lleven a pacientes adultos con paro cardíaco a centros médicos si no pueden ser resucitados en el campo. Ghaly aclaró el martes que la directiva no marcó ningún cambio en la atención real del paciente. Simplemente evita que las cuadrillas transporten a los pacientes únicamente para que puedan ser declarados formalmente muertos en un hospital, dijo.

El lunes, EMS emitió otra directiva para los equipos de paramédicos para limitar el uso de oxígeno, reservándolo solo para los pacientes que más lo necesitan. La disponibilidad de oxígeno se ha convertido en un problema para los hospitales en todo el estado, particularmente en el condado de Los Ángeles, que sufrió un gran impacto.

El aumento en los pacientes con COVID ha aumentado enormemente la demanda de oxígeno y algunos hospitales han tenido dificultades para mantener sus sistemas presurizados. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU envió expertos para ayudar con los sistemas de suministro de oxígeno en seis de los hospitales más antiguos del condado:

"Al trabajar para actualizar los sistemas de suministro de oxígeno que presentan desafíos en estos hospitales más antiguos, podemos mejorar la capacidad de brindar atención médica de soporte vital a quienes necesitan.

Ghaly advirtió el lunes que a pesar de comenzar un nuevo año, el virus persiste y, "lo peor es casi seguro que todavía está por venir" en términos de casos de virus, hospitalizaciones y muertes.

El condado reportó otras 9,142 infecciones el lunes, mientras que los funcionarios de salud de Long Beach anunciaron 1,865 nuevos casos y Pasadena agregó 186. Se cree que los nuevos casos reportados por el condado el lunes son un recuento insuficiente, gracias a los retrasos en los informes de los fines de semana festivos y el cierre de algunos sitios de prueba . Hasta el lunes, el total en todo el condado desde que comenzó la pandemia era de 829,549.

El condado también reportó 77 muertes más debido al COVID-19 el lunes, mientras que Pasadena y Long Beach reportaron una cada uno, elevando el número de muertos en todo el condado a 10,852 desde el inicio de la pandemia.

"Es probable que experimentemos las peores condiciones en enero que hemos enfrentado a toda la pandemia", dijo la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer. "Y eso es difícil de imaginar. En poco más de un mes, duplicamos la cantidad de personas que dieron positivo por COVID-19, pasando de 400,000 casos el 30 de noviembre a 800,000 el 2 de enero. Nos tomó nueve y un medio mes para llegar a los primeros 400.000 casos ".

Señaló que el promedio actual de personas que dan positivo por el virus en el condado es ahora del 21%. La tasa de positividad acumulada de toda la pandemia es del 16%.