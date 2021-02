Se dispara número de muertes por sobredosis de drogas en Los Ángeles

En medio de la pandemia de COVID-19, hay otra pandemia: la del consumo de drogas que también está cobrando vidas, ya que se ha disparado el número de muertes por sobredosis, especialmente en Los Ángeles.

La droga que está causando más muertes es una potente medicina para el dolor, un opioide sintético conocido como fentanilo que es 100 veces más fuerte que la morfina y que puede fácilmente causar la muerte y está causando muchas sobredosis mortales.

“Últimamente, si ha aumentado, casi más de 70 mil personas han muerto, especialmente ahora con la situación de que muchos no están trabajando”, dijo Alex Medina, portavoz de “Strike out against drugs”.



La droga corre campante por las calles del condado de Los Ángeles alertan, y entre los indigentes, su consume es la causa principal de muerte. Los fallecimientos por sobredosis en la población general también se han disparado a niveles nunca antes vistos.

“Los Ángeles ha tenido un incremento de 86% de muertes por sobredosis de opioides durante la pandemia”, dijo David Sánchez, fundador de una organización que lucha contra las adicciones "Strike out against drugs".

"Las sustancias ilícitas responsables por la mayoría de sobredosis mortales son el fentanilo, un calmante sintético 100 veces más potente que la morfina, y la metanfetamina conocidas como cristal", dijo Sánchez.



A causa del coronavirus, mucha gente está consumiendo drogas, y ahorita en Los Ángeles hay mucha pobreza.



Por lo que mitigar la angustia y la depresión ante la cruda realidad de la pandemia ha llevado a muchos a hundirse en este espiral mortal, a veces el consumidor no sospechan que los traficantes mezclan las drogas que venden.



“Ahorita en la calle, las drogas son mezcladas, pueden ser cristal metanfetamina con cocaína, y a veces la gente la consume sin saber que es peligrosa”, dijo Sánchez.

Todos los policías de Los Ángeles están entrenados en utilizar el medicamento Narcan, un aerosol nasal, que empleado a tiempo puede rescatar a una persona al borde de la muerte por sobredosis.

El consumo de drogas también ha aumentado la criminalidad aseguraron hoy, y el 70% de las personas arrestadas al cometer un crimen están bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Si usted o un ser querido está batallando contra las adicciones puede buscar ayuda llamando a la organización “Strike out against drugs” al 323-282-0817.