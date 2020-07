Se considera no saludable la calidad del aire en el sur de California

Empeoró la calidad del aire en partes del sur de California el domingo debido a los fuegos artificiales del Día de la Independencia, según el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (conocido por sus signos en inglés, AQMD).

A partir del domingo por la tarde, los niveles del índice de la calidad del aire no eran saludables en partes de los condados de Los Ángeles y San Bernardino debido a la elevada concentración de partículas finas, dijo el AQMD.

Durante la noche y en las horas de la mañana, el nivel alcanzó la categoría de peligro en partes de los condados de Los Ángeles y Orange.

La disminución de la calidad del aire se debió a los vientos ligeros y los fuegos artificiales no regulados vistos y escuchados en todo el sur de California, dijo el AQMD. Se esperaba que los niveles cayeran a niveles moderados en las áreas costeras y del centro de Los Ángeles, pero se esperaba que el Valle de San Fernando, el Valle de San Gabriel y el Inland Empire tuvieran niveles que se consideraban no saludables para grupos sensibles o en general no saludables, según el AQMD.

"La respiración de partículas fina puede conducir a una amplia variedad de efectos cardiovasculares y respiratorios", dijo el AQMD. "Las personas con enfermedades de la salud o del pulmón, los adultos mayores y los niños corren un mayor riesgo y deberían considerar reducir o evitar la actividad física al aire libre y el esfuerzo prolongado o intenso".