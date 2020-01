Se avecinan meses de cierres de calles cerca de estación Little Tokio / Arts District

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles comenzará este viernes un proyecto de restauración de la calle de ocho meses en el área de la estación Little Tokio / Arts District, que afectará el tráfico hasta el 31 de agosto.

El trabajo es parte del Proyecto Regional de Tránsito, una extensión de tren ligero subterráneo de 1.9 millas que conectará la Línea A (Azul), la Línea E (Expo) y la Línea L (Dorada) en el centro de Los Ángeles e incluirá tres nuevas estaciones en First Street / Central Avenue, Second Street / Broadway y Second Place / Hope Street.

Funcionarios de Metro dijeron que se espera que la línea ferroviaria ofrezca servicios a 88,000 pasajeros diariamente, incluidos 17,000 nuevos pasajeros, y ahorre a los pasajeros hasta 20 minutos al eliminar la necesidad de transferir entre las líneas ferroviarias.

Para una vista más completa del mapa, haz clic aquí.

Se espera que el proyecto se complete en 2022.

Las restricciones de calle programadas son:

Un cierre completo de la calle en dirección oeste a lo largo de la Calle Primera desde la Calle Vignes hasta la Calle Alameda comenzará el viernes y permanecerá vigente hasta el 1 de mayo.

Nueve cierres de fin de semana de la intersección de las calles Primera y Alameda, entre el viernes, a partir de las 7 p.m., hasta el lunes, a las 5 a.m., durante los siguientes siete fines de semana. Los cierres se realizarán de nuevo los fines de semana del 1 de mayo y el 28 de agosto.

Otros cierres de calles a lo largo de la Calle Primera desde la Avenida Central hasta la Calle Alameda ocurrirán del 4 de mayo al 31 de agosto.

El acceso a los negocios adyacentes se mantendrá en todo momento, y los cruces peatonales en las calles Primera y Alameda pueden estar restringidos de manera intermitente durante los trabajos de restauración.

Los desvíos recomendados para automovilistas incluyen:

Para el cierre de la Calle Primera, en dirección oeste: a la derecha en la Calle Vignes, a la izquierda en la Calle Primera, a la izquierda en la Calle Judge John Aiso, a la derecha en la Calle Primera.

Para el cierre de la Calle Primera, desde la Avenida Central hasta la Calle Alameda:

El tráfico hacia el este debe girar a la izquierda en la Calle Judge John Aiso, a la derecha en la Calle Temple, a la derecha en la Calle Vignes, a la izquierda en la Calle Primera.

El tráfico hacia el oeste debe ir a la derecha en la Calle Vignes, a la izquierda en la Calle Temple, a la izquierda en la Calle Judge John Aiso, a la derecha en la Calle Primera.

Para los cierres de fin de semana de intersección de las calles Primera y Alameda:

El tráfico al oeste de la Calle Primera debe ir a la derecha en la Autopista 101 en dirección norte, tome la salida al oeste de la Avenida César Chávez hacia la Avenida Pleasant, a la izquierda al oeste de la Avenida César Chávez, a la izquierda en la Calle Spring, a la derecha en la Calle Primera.

El tráfico de la Calle Primera en dirección este debe ir a la izquierda en la Calle Main, a la derecha en Cesar Chávez Avenue, a la derecha en Mission Road, a la izquierda en First Street.

Para la calle Alameda en dirección norte: izquierda en la Calle Tercera, derecha en la Calle San Pedro, derecha en la Calle Temple, izquierda en la Calle Alameda.

Para la Calle Alameda en dirección sur: derecha en la Calle Temple, izquierda en la Calle Judge John Aiso, izquierda en la Calle Cuarta, derecha en la Calle Alameda.

Los equipos eliminarán los materiales temporales de la carretera que se utilizaron para facilitar la excavación y la construcción del túnel debajo de la calle.

Los funcionarios de Metro dijeron que los automovilistas deben planificar con anticipación y permitir tiempo adicional en su viaje al área de Little Tokio / Arts District.

Más información sobre el Proyecto Regional de Tránsito está disponible en www.metro.net/regionalconnector.