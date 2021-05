Se aproxima el fin de las reglas de distanciamiento y capacidad en California

Con la disminución de las infecciones y las hospitalizaciones y el aumento de las vacunas, California está en camino de levantar la mayor parte de sus regulaciones COVID-19 el 15 de junio, incluida la eliminación completa de las restricciones de capacidad y los requisitos de distanciamiento físico, dijo el viernes el Secretario de Servicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

El Dr. Mark Ghaly dijo que el estado se alineará en gran medida con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU sobre el uso de mascarillas. Algunas restricciones de viaje pueden persistir en los viajes a países muy afectados por el virus.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dijo que no habrá un programa de “pasaporte de vacunas” obligatorio o operado por el estado, pero algunas empresas o lugares individuales pueden optar por exigir tales verificaciones para los empleados y clientes.

Platicamos con el pediatra Ilán Shapiro quien nos explica que tan segura es la vacuna contra el covid-19 en niños y adolescentes, y si es recomendable que sigan usando mascarilla.

Para los eventos “mega-al aire libre”, aquellos con más de 10,000 personas, “recomendamos que esos operadores tengan un sistema para verificar la vacunación, verificar una prueba negativa o en el caso de que los asistentes no estén vacunados ni examinados. Déle a esa persona la opción de asistir al evento pero use una mascarilla durante todo el evento”, dijo Ghaly.

Sin embargo, se requerirán vacunas o pruebas negativas de COVID-19 para que las personas asistan a eventos en interiores a gran escala con más de 5,000 personas.

“Estamos requiriendo, requiriendo, no recomendando, una verificación de vacuna / prueba negativa, y no habrá una opción para ingresar si no es ninguno de esos y no puede verificar eso con solo usar una mascarilla”, dijo.

Ghaly dijo que el estado brindará orientación a los operadores del lugar y a otros propietarios de negocios sobre cómo verificar las vacunas o las pruebas negativas, posiblemente incluida la “auto-atestación” de los asistentes.

Los restos de una ballena aparecieron en la Playa Bolsa Chica, atrayendo la atención de biólogos y curiosos.

El gobernador Gavin Newsom anunció en abril que el Plan estatal para una economía más segura, el sistema de cuatro niveles codificado por colores que dicta las restricciones de COVID sobre la capacidad y las operaciones en las empresas y otros lugares durante la pandemia, se eliminaría el 15 de junio.

La fecha se eligió para dar tiempo suficiente para que un gran segmento de la población se vacunara. Si bien las vacunas continúan aumentando, la demanda ha disminuido en las últimas semanas y algunos condados en todo el estado continúan languideciendo en niveles rojos o naranjas más restrictivos del plan estatal, incluidos los condados de Riverside y San Diego.

Pero Ghaly dijo el viernes que si bien el estado todavía espera que las tasas de casos caigan más y las vacunas aumenten, el plan para levantar las restricciones el 15 de junio seguirá adelante.

“Ahora estamos en un punto, dadas nuestras métricas que hemos estado observando, California está en un lugar donde podemos comenzar a hablar sobre ir más allá del plan”, dijo Ghaly.

Aquí las emotivas declaraciones del "Rey de la bachata".

Señaló que se han administrado más de 35.5 millones de dosis de vacunas en todo el estado, la tasa de transmisión de casos está por debajo de la meta y las hospitalizaciones han caído a un nivel no visto “desde los primeros meses y semanas de la pandemia”.

Dijo que el promedio del número diario de nuevas admisiones hospitalarias es actualmente de 260, por debajo del punto de referencia establecido por el estado de 300.

Según Ghaly, moverse “más allá del plan” el 15 de junio significa:

eliminación de las restricciones de capacidad;

eliminación de los requisitos de distanciamiento físico para “asistentes, clientes e invitados en las empresas”;

adherencia a las directrices de los CDC sobre el uso de mascarillas, que actualmente permiten a las personas vacunadas quitarse las mascarillas en la mayoría de las situaciones; y

alinearse con la guía de los CDC sobre viajes, lo que significa que el estado “tendrá un aviso de viaje, pero lo hará un seguimiento con los CDC”.

“Lo que esperamos ver es que potencialmente en diferentes partes del mundo que tienen brotes graves pueden tener algunas restricciones y prohibiciones para los viajeros que ingresan al país y las seguiremos de acuerdo con los CDC”, dijo Ghaly. “Pero no habrá de la misma manera que hemos tenido requisitos de cuarentena y aislamiento para viajar dentro del país”.