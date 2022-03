Se acaba el plazo para solicitar la ayuda para pagar la renta atrasada

¡Última llamada!

Se termina el tiempo para solicitar los fondos para pagar su renta y servicios públicos atrasados.

Quedan ya solo dos semanas para solicitar esta importantísima ayuda.

Si su familia se vio impactada por el COVID-19, y cayó en deuda, podrían cubrirle hasta 18 meses de lo que deba, y no importa si es indocumentado.

“Yo no trabaje por seis meses, porque después del hospital, estuve en oxígeno y no podría trabajar, dijo Margarita Amador, quien dijo haberse atrasado con la renta por el COVID-19.

Lo que le pasó a Margarita, le sucedió a gran cantidad de gente, que o se enfermó de COVID-19, perdió su trabajo, o tuvo que quedarse a cuidar a un ser querido, pero, no importa el motivo, si la pandemia provocó que los ingresos de su hogar se vinieran abajo, y dejo de pagar la renta y los servicios, todavía puede recibir ayuda para eliminar la deuda, tal como le pasó a la señora Amador.

“Me atrasé casi como $14,000, y los pagaron completamente”, dijo.

Pero hay que pedir ayuda del programa Housing is Key para recibirla, porque el plazo se cierra el 31 de marzo.

“Después del 31 de marzo, olvídense”, dijo Kevin de León, concejal de Los Ángeles.

Quedan 48 horas para registrarse al programa de ingreso básico garantizado que apoyara a miles de familias de bajos recursos de Los Ángeles entregándoles $1,000 mensuales durante un año.

“Ya que se cierre el programa, tal vez no hay posibilidad de que se vuelva a aplicar, y paga el programa el 100% de la renta”, dijo Miguel Santiago, asambleísta de California.

¿Quiénes Califican?

Sin importar su estatus migratorio, si usted vive en California, y se vio afectado por la pandemia, y gana menos de $66,250 por persona, o $94,000 por una familia de 4, usted califica.

Cómo presentar su solicitud

Para presentar su solicitud existen tres opciones: Por teléfono, llamando al 833-687-0967; por internet, visitando housingiskey.com para llenar una solicitud; o en persona donde podrá hacer cita para que le ayuden en el YMCA del Este de Los Ángeles, ubicado en el 2900 del boulevard Whittier de lunes a viernes, de 9 a.m a 5 p.m.

“Nuestra gente trabajadora merece una ayuda finaciera. Hay que tomar ventaja, hay que aprovechar”, dijo el asambleísta.

Recuerde, la fecha límite es el 31 de marzo. No deje pasar más tiempo. Aun si no está seguro de calificar, llame e infórmese, porque después, ya no hay garantías.