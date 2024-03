Scott Peterson aparece en vídeo para vista judicial en revisión de caso de asesinato

La condena por asesinato de Scott Peterson, dictada hace dos décadas, fue el tema central de una vista judicial el martes cuando el Project Innocence de Los Ángeles revivió el caso en un tribunal del norte de California.

Peterson, de 51 años, compareció por vídeo en directo desde la prisión estatal de Mule Creek para la audiencia sobre el estado del caso. La vista es parte de lo que se espera que sea un largo proceso que probablemente incluya meses de exámenes forenses por parte del Project Innocence LA, que se ha hecho cargo del caso dos décadas después de que Peterson fuera condenado por la muerte de su esposa Laci, embarazada de 27 años, y del hijo nonato de la pareja.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Fue uno de los juicios por asesinato más infames de California. En las mociones presentadas a principios de este año en el Tribunal Superior del Condado de San Mateo, el Project Innocence LA pidió pruebas de descubrimiento después de la condena del juicio por asesinato original de Peterson.

El Project Innocence LA trabaja para exonerar a personas injustamente condenadas y encarceladas mediante pruebas de ADN y otros avances científicos.

“El Project Innocence de Los Ángeles presentó mociones en enero pidiendo al Tribunal que ordenara un mayor descubrimiento de pruebas y permitiera nuevas pruebas de ADN para apoyar nuestra investigación sobre la afirmación de inocencia real del Sr. Peterson”, dijo la directora Paula Mitchell en un comunicado. “La vista de hoy ha sido sólo el primer paso de un largo proceso. No hemos hecho comentarios sobre nuestras mociones y seguiremos presentando nuestro caso ante los tribunales, que es donde debe resolverse.”

Pat Harris, abogado de Peterson, declaró entonces a NBCLA y Telemundo 52 que se alegraba de que el Project Innocence LA hubiera aceptado el caso de su cliente.

“Confirmaré que estamos encantados de que los abogados increíblemente cualificados del Project Innocence de Los Ángeles y su experiencia se involucren en los esfuerzos por demostrar la inocencia de Scott”, dijo Harris.

Una de las peticiones solicita al tribunal que ordene la realización de pruebas de ADN a las pruebas del juicio original. Los elementos mencionados en el documento judicial incluye la tela de un colchón registrado como prueba por la policía que se recuperó de una furgoneta naranja que fue incendiada en Modesto la mañana del 25 de diciembre de 2002.

La moción también solicita pruebas sobre otros objetos encontrados en la furgoneta, una bolsa de compras y su contenido, incluida cinta adhesiva, encontrada cerca de donde encontraron los restos de Laci Peterson, objetos recuperados en una casa cercana a la residencia de los Peterson que había sido robada alrededor de Navidad y otras pruebas.

“Que el Project Innocence se haga cargo del caso dice mucho”, declaró en enero a NBCLA el abogado Mark Geragos, que representó a Peterson en el juicio por asesinato. “Te dice, No. 1 que lo han investigado. No. 2 que han examinado este caso en todos los sentidos. El Project Innocence tiene un historial que es, a nivel nacional, sin igual.

Peterson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y de asesinato en segundo grado de su hijo nonato.

“El sueño de cada persona que ha sido condenada en falso es que el Project Innocence se encargue de su caso”.

Peterson fue condenado en el condado de San Mateo en 2004, dos años después de la desaparición en Nochebuena de 2002 de Laci Peterson, que estaba embarazada de ocho meses de Connor, el hijo nonato de ambos. La pareja llevaba cinco años casada.

Investigadores dijeron que Peterson sacó los cadáveres de su casa en Modesto y los arrojó a San Francisco Bay cuando se fue a Berkeley Marina.

Peterson dijo a los investigadores que esa mañana había ido a pescar en Berkeley. Los restos aparecieron meses después a unas millas de donde Peterson dijo que había estado pescando.

Peterson fue arrestado en abril de 2003 después de que Amber Frey, una masajista que vivía en Fresno, dijó a las autoridades que ella y Peterson empezaron a salir un mes antes de la muerte de su esposa — pero que Peterson le había dicho que su esposa había muerto. Finalmente colaboró con los investigadores y testificó en el juicio.

Peterson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y de asesinato en segundo grado de su hijo nonato. Peterson está cumpliendo una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El Tribunal Supremo de California confirmó la condena de Peterson, pero anuló una sentencia de muerte en 2020 debido a la destitución indebida de algunos miembros del jurado por su desacuerdo con la pena de muerte.

Antes de ser condenado en 2021 a cadena perpetua sin libertad condicional, la madre, la hermana y el hermano de Laci Peterson se dirigieron al tribunal.

“No he visto en ti ninguna pena ni ningún remordimiento”, dijo la madre Sharon Rocha. “Sé que vas a decir que no tienes remordimientos porque eres inocente, pero no has mostrado ninguna pena ni dolor por ninguno de ellos. Todavía siento pena cada día después de 19 años.

“Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en el futuro, hay dos cosas que nunca cambiarán: Laci y Conner siempre estarán muertos, y tú siempre serás su asesino”.

En diciembre de 2022, Peterson fue denegado de un nuevo juicio por asesinato. Alegó que una jurado deshonesta mintió sobre su historial de abusos para ser admitida en el panel que finalmente lo envió al corredor de la muerte. El juez que atendió la petición de un nuevo juicio dijo que no había pruebas que respaldan su afirmación.