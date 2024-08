Crimen de Laci Peterson: dos nuevos documentales abordan el asesinato ocurrido hace 20 años

CALIFORNIA - Hace veinte años, un caso que conmocionó al mundo llegó a su fin cuando Scott Peterson fue declarado culpable de matar a su esposa, Laci Peterson, y a su hijo no nacido.

Scott Peterson, que siempre ha mantenido su inocencia, fue sentenciado a muerte hace 20 años por asesinar a su esposa embarazada. Fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional luego que su sentencia de muerte fuera revocada en 2020.

Los fiscales lo retrataron como un adúltero que arrojó el cuerpo de Laci en el puerto deportivo de Berkeley en California la nochebuena de 2002 y trató de encubrir el crimen simulando que estaba desaparecida. Su cuerpo aparecería más tarde en la orilla.

El caso ha sido narrado a lo largo de los años en numerosas películas, documentales y libros. “American Murder: Laci Peterson” de Netflix y “Face to Face with Scott Peterson” de Peacock son dos docuseries que volverán a profundizar en lo que se ha convertido en uno de los casos de crónicaroja más notables de la historia estadounidense.

Laci Peterson fue asesinada el 24 de diciembre del 2002.

¿Quién era Laci Peterson?

Laci, de 27 años, desapareció de su casa en Modesto, California, la nochebuena de 2002, cinco años después de casarse con Scott Peterson. En ese momento estaba embarazada de ocho meses de su hijo Conner.

Scott había dicho que todo parecía estar bien cuando salió de su casa esa mañana del 24 de diciembre en que ella desapareció. A los vecinos les dijo que iba a jugar al golf, según NBC Bay Area. Pero los fiscales argumentaron que no fue al campo de golf, sino que por el contrario, manejó unas 90 millas hasta Berkeley Marina. Scott le contó a la policía que fue al puerto deportivo para pescar en un pequeño bote de aluminio que había comprado recientemente.

En la serie de Netflix, estrenada la semana pasada, la madre de Laci, Sharon Rocha, afirmó que su hija se entusiasmaría con Scott.

“Recuerdo que, antes de conocer a Scott, Laci me contaba todas estas cosas sobre él”, dijo Rocha en su primera entrevista para un documental. “Y recuerdo haber dicho, como su madre, ‘espero que no la esté llenando de basura’”.

Otro de los comentarios incluidos en el evance del documental de Netflix, se menciona que Laci estaba “emocionada” cuando conoció a Scott, mientras que otra mujer dijo que Laci creía que su esposo “era quien como se presentaba él mismo”.

En abril de 2003, cuatro meses después de la desaparición de Laci, su cuerpo y el de su hijo no nacido, aparecieron en la bahía de San Francisco. Un patólogo testificó en 2003 que su cuerpo estaba muy descompuesto y que le faltaban la cabeza, los antebrazos y uno de los pies. Según el patólogo, su abdomen se había desgastado y no había pruebas de que hubiera dado a luz. El cuerpo del bebé probablemente se había desprendido poco antes de que se recuperaran sus restos, concluyó el patólogo.

¿Cuándo fue arrestado Scott Peterson?

Scott Peterson fue arrestado en abril de 2003 cerca de San Diego, a más de siete horas en auto de su casa en Modesto. NBC Bay Area informó que se había decolorado el pelo y llevaba una gran cantidad de dinero en efectivo cuando la policía lo detuvo.

En la lectura de cargos, se declaró inocente de dos cargos de asesinato.

Fue arrestado después de que Amber Frey, una masajista que vive en Fresno, le dijera a la policía que comenzaron a salir un mes antes de que Laci muriera, pero que él le había dicho que su esposa ya estaba muerta.

En el juicio, los familiares de Laci testificaron que Scott no parecía molesto por su desaparición. Harvey Kemple, su primo, recordó una ocasión en la que supuestamente Scott se enojó porque se le quemó un pollo en una barbacoa.

"Vi más reacción en él cuando quemó el maldito pollo que cuando desapareció su esposa", afirmó Kemple al periódico San Francisco Chronicle en el 2004.

Scott ha hablado sobre el caso a lo largo de los años y siempre ha mantenido su inocencia. Sus abogados han argumentado que Laci fue asesinada después de que se topó con un ladrón. En la serie de Peacock que se estrena este 20 de agosto, expresa arrepentimiento por su aventura y una vez más declara: "No maté a mi familia".

"Es horrible", comentó en un artículo publicado el martes por la revista People, antes del estreno de la serie de Peacock. “Fui un completo imbécil al tener sexo fuera de nuestro matrimonio”.

El convicto también lamenta no haber testificado en su juicio y que quiere “mostrarle a la gente cuál es la verdad”.

¿Quién es Amber Frey?

En enero de 2003, Frey se presentó como la mujer con la que Scott tenía una aventura. En ese momento, relató a los periodistas que la pareja se conoció en noviembre de 2002 y que Scott le había dicho que no estaba casado, según el artículo de United Press International.

Frey, que escribió el libro de 2005 “Witness: For the Prosecution of Scott Peterson”, también habla en la serie documental de Netflix.

En una grabación que se reproduce en el tráiler, la mujer le pregunta a Scott: “Entonces, ¿qué quieres, estar conmigo?”

“Por el resto de nuestras vidas. Creo que podríamos cuidarnos el uno al otro”, responde Scott.

¿Cuál es el estado del caso de asesinato?

La Corte Suprema de California anuló la sentencia de pena de muerte de Scott en 2020, al dictaminar que el juez de primera instancia “cometió una serie de errores claros y significativos en la selección del jurado” que “socavaron el derecho de Peterson a un jurado imparcial en la fase de determinar la pena”.

El juez de primera instancia había desestimado a los jurados potenciales que indicaron que no estaban de acuerdo con la pena de muerte, pero que estarían dispuestos a cumplir la ley e imponerla. Los jueces argumentaron en una decisión unánime que los jurados no pueden ser desestimados simplemente porque se oponen a la pena de muerte.

La condena de Scott fue confirmada y fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En 2022, se le negó un nuevo juicio después de que su equipo legal argumentara que la jurado 7, una mujer llamada Richelle Nice, había mentido y ocultado detalles de su vida personal. Aparentemente la mujer fue víctima de violencia doméstica y había solicitado una orden de restricción en el año 2000 por temor a que la exnovia de su novio dañara a su bebé nonato.

Los abogados de Scott acusaron a Nice de "mala conducta perjudicial" y dijeron que su falta de veracidad presentaba un conflicto. Pero el tribunal no falló a su favor.

La jueza del Tribunal Superior Anne-Christine Massullo escribió en su decisión que, si bien varias de las respuestas de Nice en el cuestionario del jurado eran "falsas en ciertos aspectos", no estaba "motivada por un sesgo preexistente o indebido" contra Scott. Massullo aseguró que las respuestas de Nice fueron una combinación de "mala interpretación de las preguntas de buena fe y descuido al responder".

Nice, que coescribió un libro sobre el juicio con otros miembros del jurado, ha negado haber sido influenciada por sus experiencias personales.

El último movimiento en el caso fue a principios de este año, cuando el Proyecto Inocencia de Los Ángeles tomó a Scott como cliente. La organización sin fines de lucro, que representa a personas condenadas por delitos que quieren demostrar su inocencia, dijo en enero que estaba buscando nuevas pruebas en su juicio original.

El Proyecto Inocencia de Los Ángeles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

“American Murder: Laci Peterson” se estrenó el miércoles14 de agosto en Netflix, mientras que “Face to Face with Scott Peterson” se estrena el 20 de agosto en Peacock. Peacock es propiedad de NBCUniversal, la empresa matriz de NBC News.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Minyvonne Burke para NBC News. Para más de NBC News entra aquí.