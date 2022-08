Santuario de burros, la nueva iniciativa de un famoso presentador de televisión

El antiguo presentador de "Price Is Right" vuelve a ser el centro de atención, esta vez para ayudar a los burros salvajes del Inland Empire.

El nuevo Santuario de Vida Silvestre Donkeyland está oficialmente abierto, sirviendo a un área enorme en Reche Canyon y sus alrededores. Bob Barker y su fundación benéfica contribuyeron con millones de dólares para ayudar a construir la reserva.

"Han estado en este cañón durante más de 70 años, deambulando entre diferentes ciudades", dijo Chad Cheatham, vicepresidente de Donkeyland.

Los burros se han encontrado en ciudades como Moreno Valley, Colton Riverside y Loma Linda.

Cheatham dice que durante años han estado trabajando en este santuario con el objetivo principal de cuidar a cientos de estos burros salvajes.

"Quinientos acres que están cercados y eso es gracias a Bob Barker, Nancy Burnet y la fundación por las generosas contribuciones para el santuario y la cerca", dijo Cheatham. Barker, de 98 años, ha sido durante mucho tiempo un defensor de los derechos de los animales.

Cheatham dice que el santuario se necesita desesperadamente porque los burros han sido atacados por maltratadores de animales, que incluso les han disparado con arco y flechas.

Otros burros han sido atropellados por coches. "Ya no tienen que estar en el tráfico, y no tienen que estar deambulando por las propiedades privadas de las personas", dijo Cheatham. "Ahora los burros pueden correr libres y seguros, ya no tienen que correr por el peligro".

Cheatham dice que si encuentran burros que están en peligro, serán llevados al santuario y un veterinario del So Cal Equine Hospital los revisará.

"Tratamos de vacunar a todos los burros para que no estén expuestos al virus de la influenza equina", dijo el Dr. Paul Wan del Equine Hospital del sur de California. "Cosas así o cualquier cosa que pueda ser contagiosa para la población equina en general".

El santuario también ayudará a controlar la población de burros salvajes, pero Cheatham dice que lo más importante es que les dará a estos gentiles animales la vida pacífica que se merecen.

