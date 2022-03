Roban más de $100,000 en equipo de una iglesia en Santa Mónica

La policía de Santa Mónica busca al ladrón o ladrones que robaron más de $100,000 en equipos eléctricos de la Iglesia Católica de Santa Mónica el jueves.

Se cree que los culpables se escondieron dentro de la iglesia, esperando el momento adecuado para atacar.

En la misa del domingo, monseñor Lloyd Torgerson compartió un mensaje de perdón con los asistentes a la Iglesia Católica Santa Mónica después del incidente.

"Tenemos que ser capaces de perdonar a las personas que nos hicieron lo que nos hicieron el jueves por la noche", dijo. "Sí."

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre que caminaba alrededor del altar, mirando el equipo de audio. A las 21:30 se vio a un hombre caminando por la misma zona con una linterna.

"Creo que se escondieron en un desván arriba", dijo Torgerson. "Probablemente esperaron hasta que oscureció y hasta que la mayoría de nuestra gente se fue alrededor de las 9 o 9:30 y luego comenzaron a tomar cosas, abrieron estas puertas delanteras y colocaron cosas en un automóvil o camión".

La policía de Santa Mónica dice que se robaron más de $100,000 en equipos eléctricos y eso sin mencionar los daños a la iglesia.

"Me sorprendió", dijo Maria Lingbanan, feligrés de la iglesia. "Este ha sido mi hogar durante varios, varios años y nunca me hubiera imaginado que esto sucedería aquí. Entonces, me dolió".

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente.

"La buena noticia es que nadie resultó herido", dijo Torgerson. “Trataron de entrar al tabernáculo con una llave inglesa, pero la puerta aguantó, porque tiene un pestillo, por lo que no hubo profanación de la eucaristía. Así que estamos muy agradecidos por eso”.

Los detectives estuvieron en la iglesia el domingo por la mañana, revisando el video de seguridad y tratando de reconstruir lo que sucedió, mientras continúa la investigación.

"Seguiremos en Santa Mónica", dijo Torgerson durante la misa. "¿No lo haremos? Sí, lo haremos".

