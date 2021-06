Hombre muere apuñalado cerca del muelle de Santa Mónica

Un hombre fue asesinado a puñaladas cerca del muelle de Santa Mónica el lunes por la noche y dos personas están bajo custodia policial mientras continúan investigando el incidente mortal.

Los oficiales respondieron al área, alrededor de las 7:30 p.m., después de recibir un informe de un tiroteo y se encontró a un hombre con una puñalada en el cuello en la intersección de las calles Tercera y Broadway, dijo el Departamento de Policía de Santa Mónica.

El hombre fue llevado al hospital donde murió. Su identidad no ha sido revelada.

Las personas que estaban con la víctima le dijeron a la policía que estalló una discusión entre la víctima y otras dos personas en el muelle de Santa Mónica. Finalmente, terminaron cerca de la Tercera y Broadway, donde cuando ocurrió el apuñalamiento, según la policía de Santa Mónica.

Los testigos describieron e identificaron a las dos personas sospechosas del apuñalamiento y la policía los detuvo cerca de la Calle Sexta y el Bulevar Santa Monica, dijo la policía. Las autoridades recuperaron un cuchillo posiblemente utilizado en el crimen.

No se supo de inmediato de qué se trataba el argumento que llevó al apuñalamiento mortal y la policía dice que todavía están investigando si el informe inicial de un disparo está relacionado con este incidente.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este caso llamar al Departamento de Policía de Santa Mónica.

