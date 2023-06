Nueva ley en Santa Mónica contra los robos de convertidores catalíticos

El aumento en los robos de convertidores catalíticos tiene a la ciudad de Santa Mónica tomando medidas con una nueva ley.

La ley multa a las personas con $500 por poseer convertidores catalíticos sueltos sin prueba de propiedad, y permite que la policía los incaute.

“Es impactante cuando piensas en cuántos están siendo robados”, dijo la teniente del Departamento de Policía de Santa Mónica, Erika Alfufi.

El robo fue captado, a plena luz del día, por una cámara de seguridad de la vivienda donde se encontraba estacionado. El sospechoso huyó.

La ciudad dice que los robos de convertidores catalíticos han aumentado constantemente desde 2020, alcanzando 312 el año pasado y ya 215 en lo que va del año, en camino de llegar a 400.

“Estos convertidores catalíticos contienen metales preciosos que valen más por una vez el precio del oro”, dijo Dough Shupe, portavoz de Auto Club of Southern California.

Hasta ahora, dijo la policía, no había leyes que les permitieran devolver los convertidores catalíticos robados a sus dueños. Instaron a la ciudad de Santa Mónica a aprobar la nueva ley, que sigue el modelo de la aprobada por el Concejo Municipal de Los Ángeles en abril pasado.

Oscar de la Torre es uno de los miles de residentes del cur de California a quienes les han robado sus convertidores catalíticos. También es miembro del consejo de la ciudad de Santa Mónica y votó a favor de la nueva ley.

De la Torre dijo que tuvo que vender su automóvil averiado porque costaba demasiado repararlo.

“Estos ladrones no solo se llevaron mi convertidor catalítico; le quitaron el transporte a mi familia”, dijo.

Para evitar robos, la policía recomienda grabar un número de identificación del vehículo en los convertidores catalíticos, instalar jaulas alrededor de ellos y reportar cualquier actividad sospechosa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.