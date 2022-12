“Santa Mónica no es segura”: letrero genera controversia en famoso paseo de esa ciudad

El mensaje es llamativo y está ubicado justo donde miles de compradores navideños pueden verlo.

El dueño de una propiedad de Santa Mónica dice que está destinado a llamar la atención, especialmente a los funcionarios de la ciudad a los que culpa por hacer la vista gorda ante la falta de vivienda y el crimen. Justo al lado de un gran y hermoso árbol de Navidad está ese letrero en letras grandes y en negrita que dice “Santa Mónica no es segura”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La nueva señalización ahora fuera de una tienda vacía en Third Street Promenade está haciendo lo que esperaba el creador de la señal.

La indigencia se ha convertido en una crisis para la ciudad y al condado, con el aumento de las personas sin hogar tras la pandemia.

“Al principio me tomó por sorpresa. ¡Espera!, ¿Qué está pasando aquí? ‘¡Santa Mónica no es segura!’”, dijo River Powell, residente del oeste de Los Ángeles.

Está llamando mucho la atención.

“Mi primera reacción fue... sorpresa, supongo. Oh, se sentía bastante seguro aquí, especialmente en la Tercera [paseo de Santa Mónica]”, dijo Justin Look, quién está de visita desde Vancouver.

“No sabía si era una tienda que iba a abrir pronto, o una broma, o si era algo serio”, dijo Stephen Cordova, residente de Culver City.

El mensaje es serio. Dice “Santa Mónica no es segura. Crimen... Depravación... Asilo mental al aire libre”.

La Coalición de Santa Mónica, compuesta por dueños de negocios, residentes e inquilinos, colocó el letrero en una tienda vacía el domingo, exigiendo que la ciudad de Santa Mónica se ocupe de la falta de vivienda y el crimen que, según dice, azota al paseo conocido como el Promenade y el centro de la ciudad.

Un grupo de voluntarios ayudan a los indigentes de Skid Row, invitándolos a correr con ellos.

Uno de sus líderes pasa a ser dueño de este edificio y muchos otros.

“Diariamente, día y noche, es un manicomio, gente muy enferma que necesita ayuda, tratamiento mental, drogadictos, traficantes de drogas”, dijo John Alle, de la Coalición de Santa Mónica.

Alle dice que colocó el letrero con el apoyo de 15 a 20 dueños de negocios e inquilinos.

Dice que todos han visto caer su negocio y el tráfico peatonal. Culpa a lo que dice es la falta de atención de la ciudad de Santa Mónica a la crisis de personas sin hogar.

“Gestiono propiedades en todo Los Ángeles, desde Boyle Heights hasta Macarthur Park. Y esto es probablemente lo peor en términos de delincuencia y adicción a las drogas y la gente enferma tirada en la calle”, dijo Alle.

Pero la ciudad en un comunicado el lunes por la noche dijo que aumentó las patrullas y contrató a 30 nuevos oficiales este año. Como resultado, dice que ha visto “la delincuencia de la primera parte, incluidos el robo y el allanamiento de morada, disminuyendo incluso en los últimos diez días”.

“Es triste que un pequeño grupo de propietarios esté trabajando en contra de nuestro éxito colectivo a través de la señalización en el mismo momento en que las pequeñas empresas dan la bienvenida a los clientes de vacaciones”, añadió.

La cantidad de personas sin hogar en Los Ángeles, se ha multiplicado. Y hoy, las cifras lo corroboran.

Downtown Santa Monica Inc., una organización sin fines de lucro que trabaja con la ciudad, también envió a la estación hermana NBC4 un comunicado solicitando al dueño de la propiedad que retire el letrero.

El dueño de la propiedad dice que se mantendrá al menos hasta después del Año Nuevo y lo trasladará a diferentes lugares de la ciudad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.