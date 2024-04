Aparecen grafitis antisemitas en varias zonas de Santa Mónica

La policía de Santa Mónica investiga el hallazgo de grafitis antisemitas en varias paredes, aceras y lámparas del vecindario.

El inquietante vandalismo fue detectado en varios puntos del vecindario, según el jefe del Departamento de Policía de Santa Mónica, Ramón Batista. Agregó que el equipo de eliminación de graffiti de la ciudad está trabajando rápidamente para ocultar las marcas ofensivas mientras los investigadores buscan al culpable.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Estamos comprometidos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los residentes”, dijo el jefe Ramón Batista en un comunicado. “Estos actos cobardes son atroces”.

La policía dijo que los agentes recibieron por primera vez informes del vandalismo el viernes.

Un hombre que trabaja en la calle dijo que las marcas le llamaron la atención por primera vez hace unos dos meses. Dijo que no sabe si todos fueron etiquetados a la vez o si el vándalo hizo las marcas repetidamente.

Se recomienda que cualquier persona que tenga información sobre el caso se comunique con las autoridades al 310-458-8491 o utilice la aplicación Santa Mónica 3-1-1.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.