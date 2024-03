“¿No sabes quién soy?”: hombre ataca a niña de 6 años en Santa Mónica

El Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD) busca a un hombre que, según informes, golpeó a una niña mientras caminaba por Main Street, aproximadamente a una cuadra del límite del área de Venice.

Christina Tullock, residente de Venice, dice que caminaba el domingo por la noche como parte de un grupo de cinco. Tullock dice que un hombre de aspecto desaliñado sentado en la parada de autobús golpeó al niño sin previo aviso.

“Un hombre que estaba sentado en un banco se giró, se balanceó y golpeó en la cara a la hija de 6 años de mi amigo”, dijo Tullock. “Luego se levantó y empezó a gritar: ‘¿No sabes quién soy?’”.

Tullock dice que la niña de 6 años y su familia estaban de visita desde la costa este.

“Si no puedes caminar por la calle a la luz del día como un niño de seis años comiendo helado sin ser atacado por un hombre adulto fuera de sí por cualquier motivo, estamos destrozados”, dice Tullock.

Aunque la vía donde Venice se encuentra con Santa Mónica está bastante concurrida durante el día, muchos negocios estaban cerrados cuando se informó este incidente. La mayoría no tiene cámaras orientadas al exterior.

Tullock capturó una foto del presunto agresor a solo unos pasos de la parada de autobús mientras, según ella, se dirigía hacia el norte por Main Street. El hombre ya no estaba cuando llegó la policía.

Tullock dice que sus amigos, incluido el niño, todavía están conmocionados.

“Estoy completamente horrorizado de que hayan tenido que pasar por esto. No creo que vuelvan a visitarme”, dijo Tullock.

La policía sigue buscando al responsable, piden a cualquiera que tenga información, fotos o vídeo que se presente.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.