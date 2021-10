Santa Mónica demanda a compañías de seguros por supuesto incumplimiento de contrato

La ciudad de Santa Mónica presentó una demanda a varias compañías de seguros por supuestamente incumplir contratos para pagar los costos de defensa e indemnizar a la ciudad por millones de dólares en gastos relacionados con demandas presentadas por jóvenes víctimas de abuso sexual por un voluntario de la Liga de Actividades de la Policía (PAL) que luego se suicidó.

La demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles se presentó el jueves contra Insurance Co. of the State of Pennsylvania, Insurance Co. of the West, Lexington Insurance Co., Axis Surplus Insurance Co., Arch Specialty Insurance Co. y TIG Insurance Co.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un representante de Insurance Co. of the West no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde el otoño de 2018, la ciudad ha enfrentado docenas de reclamos y demandas presentadas por más de 100 participantes en PAL alegando que fueron abusados ​​sexualmente por el difunto Eric Uller, según la demanda.

Uller se suicidó en noviembre de 2018 después de ser acusado de abusar sexualmente de cuatro niños.

Cada una de las aseguradoras tenía y todavía tiene la obligación de defender y / o indemnizar a la ciudad contra las demandas de Uller, pero ninguna lo ha hecho completamente, alega la demanda.

“Sin la ayuda de los acusados, la ciudad ha sido, y continúa siendo, forzada injustamente a gastar más de $100 millones de dólares de sus propios recursos muy necesarios para defenderse y resolver reclamos en el ... litigio '', dice la demanda. estados.

La ciudad está pidiendo a un juez que ordene a las aseguradoras que cumplan con sus supuestas obligaciones con la ciudad, así como una declaración de los derechos, deberes y responsabilidades de las partes con respecto al litigio.

Randy Serrano tiene la información.

La ciudad también busca daños y otras reparaciones “por el daño causado por el incumplimiento de los acusados ​​de sus obligaciones contractuales y de otro tipo, incluidos daños punitivos en una cantidad para disuadir un comportamiento similar de mala fe de los acusados ​​en el futuro”, señala la demanda.