Santa Monica College confirma que uno de sus estudiantes fue detenido por ICE

Un estudiante de Santa Monica College (SMC) fue detenido por ICE en el oeste de Los Ángeles la semana pasada y deportado poco después, informaron funcionarios de la institución educativa.

El hecho ocurrió el 5 de mayo “en el oeste de Los Ángeles cerca de su lugar de residencia”, informó SMC y agregaron que el estudiante fue “deportado”. El comunicado agregó que han “confirmado que se encuentra físicamente a salvo y planea buscar asistencia legal”.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El SMC dijo que se han publicado diversos mensajes en redes sociales relacionados con la detención del estudiante, quien no fue identificado y no se reveló su nacionalidad. No obstante, funcionarios escolares especificaron que él no se encontraba dentro del campus en el momento de la detención.

Además, confirmaron que “no ha habido presencia de autoridades migratorias federales en ninguno de los campus de Santa Monica College”.

El SMC dijo que reconocen que hay “miedo, ansiedad e incerteza”, especialmente en los estudiantes indocumentados y en aquellos en los cuales sus familias tienen estatus migratorio mixto.

Sin embargo, informaron que la institución sigue comprometida para respaldar a su comunidad educativa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Santa Monica College mantiene su compromiso de mantener un ambiente de enseñanza-aprendizaje inclusivo donde todos los estudiantes puedan alcanzar sus metas educativas, independientemente de su estatus migratorio”, según el comunicado.

Las autoridades escolares recordaron que los estudiantes pueden encontrar recursos en temas de inmigración dentro de la institución. Si desea ver la información visite el sitio del SMC.